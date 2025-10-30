Miłość i nadzieja, odcinek 323: To nagranie pogrąży Bahar. Kuzey pokaże filmik, jak całuje Leventa - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 323 - piątek, 7.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Z tego Bahar w 323 odcinku "Miłość i nadzieja" już się nie wywinie! Od dłuższego czasu wredna siostra Sili prosiła się o to, żeby zrobić z nią porządek. Oszukiwała, knuła kolejne intrygi, żeby zatrzymać przy sobie Kuzeya, żeby pozbyć się największej rywalki, ale wreszcie poniesie zasłużoną karę.

Bahar nie zgodzi się na rozwód z Kuzeyem w 323 odcinku "Miłość i nadzieja"

W 323 odcinku "Miłość i nadzieja" po tym jak Kuzey uprzedzi Bahar, że chce rozwodu, desperatka będzie chciała go udobruchać. Za nic w świecie nie dopuścić do tego, żeby Sila wygrała i odebrała jej męża. Ale Kuzey rzuci już klapki z oczy, nie da się przekonać, że Bahar jest niewinna, że nic złego nie zrobiła i nigdy go nie okłamała. Błagania żony nie zrobią na nim żadnego wrażenia. Nawet kiedy Bahar padnie przed nim na kolana!

- Kuzey, błagam cię! Nie odchodź! Nie mogę bez ciebie żyć! Nie dam rady! - Bahar, wstań. Nie upokarzaj się jeszcze bardziej. Po rozwodzie dostaniesz wszystko, czego chcesz. Ale to koniec - Kuzey podniesie żonę, której będzie miał serdecznie dosyć.

Cavidan wyładuje gniew na Sili i tak pogrąży Bahar w 323 odcinku "Miłość i nadzieja"

Rozwód Bahar i Kuzeya będzie nie do pomyślenia dla Cavidan, która w 323 odcinku "Miłość i nadzieja" całą złość wyładuje na Sili. Zarzuci drugiej córce, że ujawniła nagranie, którym Bahar szantażowała Leventa, żeby zmusić go do ślubu. I w ten sposób to Cavidan pogrąży Bahar. Bo Sila wcześniej nie pokaże Kuzeyowi filmiku z siostrą i narzeczonym.

- To przez ciebie! Ty to zrobiłaś! Pokazałaś mu to nagranie, prawda? Mówiłam ci, żebyś tego nie robiła! Żebyś nie niszczyła własnej siostry! Ale nie, ty musiałaś wiedzieć lepiej! - O jakie nagranie chodzi? O czym mówi twoja mama, Sila? Dostałaś się do telefonu Leventa i coś znalazłaś, tak? Sila, pokaż mi swój telefon... Proszę cię... - zwróci się do ukochanej Kuzey.

Kuzey w 323 odcinku "Miłość i nadzieja" pokaże nagranie, jak Bahar całuje Leventa

Na telefonie Sili w 323 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey wyświetli filmik, na którym będzie widać pocałunek Bahar i Leventa w gabinecie lekarza w klinice. Naciye i Yildiz będą patrzeć w ekran telefonu osłupieniem. Cavidan zblednie i usiądzie z wrażenia, a sparaliżowana strachem Bahar wyciągnie ręce w stronę męża.

- To nie tak, jak myślisz! To on mnie pocałował! Ja nic nie zrobiłam! Kuzey, przysięgam, że to on! Ja cię kocham! Kocham bardziej niż kogokolwiek na świecie! Nie rozwiedziemy się! Słyszysz? Nigdy! Nie pozwolę ci! Nie rozwiedziemy się! - zacznie krzyczeć, a jej wrzaski wypełnią cały dom. - To już koniec. Koniec wszystkiego - powie Kuzey, odwróci się i wyjdzie z salonu.

Histeria porzuconej Bahar w 323 odcinku "Miłość i nadzieja"

Porzucona przez Kuzeya Bahar w 323 odcinku "Miłość i nadzieja" znów padnie na kolana na podłogę. Pełnym gniewu wzrokiem spojrzy na Silę, której nawet nie będzie żal siostry. Rozpacz Bahar nie zrobi już na nikim wrażenia.

Ale Kuzey, Sila i wszyscy ich bliscy mylą się, jeśli sądzą, że tak łatwo pozbędą się Bahar. Ona jeszcze pokaże, do czego jest zdolna.