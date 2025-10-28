Miłość i nadzieja, odcinek 319: Levent zabił byłą żonę, a teraz zginie Sila? Nieobliczalny lekarz nie zna granic

"Miłość i nadzieja" odcinek 319 – poniedziałek, 3.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Po ujawnieniu umowy między Leventem a Acelyą, Kuzey będzie wiedział, że lekarz został szantażowany. Acelya wymusi na nim spędzenie nocy w zamian za wypuszczenie Sili z więzienia. Prawnik nie będzie znał całej historii ich relacji, ale postanowi śledzić Leventa, by odkryć prawdę. W 319 odcinku „Miłość i nadzieja” Kuzey ukryje się za tylnym siedzeniem samochodu Leventa, wsłuchując się w rozmowę, z której dowie się, że Acelya była ofiarą psychicznego znęcania się przez lekarza, a teraz grozi mu ujawnieniem sekretów.

W lesie Levent straci kontrolę. Zginęła jego była żona, a teraz Sila i Acelya podzielą jej los?

Levent zatrzyma samochód na pustej drodze w lesie. W kabinie panować będzie napięcie. Acelya wsiądzie do auta i wprost wyrazi swoją determinację:

- Jedziemy do Rivy, kochanie? Jest tam cudowny hotel, tuż nad brzegiem morza. Cisza, spokój, tylko my…

- Nie jestem twoim kochaniem – odpowie chłodno Levent, ignorując jej gesty.

- Dobrze, zatem pozwól, że będę cię nazywać doktorem Leventem. W końcu byłeś moim lekarzem. Pokaż mi naszą umowę.

Rozpocznie się dramatyczna wymiana zdań, w której Acelya zostanie zmuszona do ujawnienia, że nie ma dokumentu, a Levent zagrozi jej fizycznie.

- Zrobiłem wszystko, czego chciałaś! Dałem ci pieniądze! Nie nadużywaj szczęścia, bo wsadzę cię z powrotem do tej dziury! – krzyknie Levent, zaciskając rękę na jej szyi.

Acelya jednak nie ustąpi. - Teraz to już niemożliwe! Nie jestem już tamtą Acelyą. Zamknąłeś mnie w psychiatryku, choć nie byłam chora. Nie miałam żadnych zaburzeń! Levent zareaguje gniewem, lecz Kuzey, ukryty w samochodzie, będzie świadkiem każdej groźby i manipulacji.

Kuzey ratuje Acelyę. Sila będzie następna?

W momencie, gdy Levent wyciągnie pistolet i wymierzy w kobietę, Kuzey rzuci się na niego, a między mężczyznami wywiąże się brutalna bójka. Padnie strzał, ale na szczęście nikt nie zostanie ranny. Levent uderzy Kuzeya w głowę, powodując chwilową utratę przytomności. Acelya wykorzysta moment i ucieknie.

- Dość, Acelyo! – wrzeszczeć będzie Levent. – Czego chcesz? Umrzeć?

- Tak, doktorze. Powiedz to. Czy zabijesz mnie jak swoją byłą żonę, jeśli zacznę mówić? Kto będzie następny? Sila? – odpowie odważnie Acelya, konfrontując go z jego przeszłością.

Nieprzytomny Kuzey zostanie sam w lesie, a Levent wróci do miasta, by porwać Silę. Telefon prawnikowi wypadnie z kieszeni, uniemożliwiając kontakt. To wydarzenie pokaże pełną bezwzględność Leventa i nieustępliwość Kuzeya, który będzie gotów ryzykować życie, by ochronić najbliższych.