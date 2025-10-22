Miłość i nadzieja, odcinek 314: Sila zmusi Kuzeya, żeby nie zostawiał Bahar. Obieca, że nie wyda jej policji - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 314 - poniedziałek, 27.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Co będzie z Silą i Kuzeyem w 314 odcinku "Miłość i nadzieja"? Nie zostaną w więzieniu zbyt długo, lecz kilka godzin w sąsiednich celach wystarczy, żeby on udowodnił swoją wielką miłość, a ona kolejny raz poświęciła to uczucie dla wyrachowanej, zakłamanej siostry. Szczęście Bahar będzie dla Sili wartością nadrzędną. Nie zważając na to, że Kuzey nie chce być już z żoną oszustką, Sila postanowi nie dopuścić do rozpadu ich małżeństwa.
Sila w 314 odcinku "Miłość i nadzieja" zmusi Kuzeya, żeby wciąż był z Bahar
Z kolei Kuzey w 314 odcinku "Miłość i nadzieja" nie przestanie zapewniać ukochanej, że tylko ona się dla niego liczy, że odszedł do Bahar, bo dla niego ich małżeństwo już się skończyło. Jednak Sila nie będzie chciała tego słuchać.
- Co teraz będzie? Zostaniemy tu na zawsze?
- Nie chcę cię okłamywać… Ale gdybym miał tu zostać z tobą, nie miałoby to dla mnie znaczenia...
- Kuzeyu nie rób tego...
- Czego mam nie robić?
- Tego... Nie mów takich rzeczy. Nie patrz na mnie w ten sposób. Wróć do domu...
- Nie zostawię cię tutaj, Sila. Nie po tym wszystkim.
- I co zamierzasz? Obiecałeś mi, że nie wsadzisz Bahar do więzienia.
- Wiem. I nie złamię tej obietnicy. Ale znajdę sposób, żeby cię stąd wyciągnąć.
- Jaki sposób?
- Jeśli trzeba, wpłacę kaucję, poruszę niebo i ziemię. Nie pozwolę, żebyś tu została, rozumiesz?
- Dobrze… Ale pod jednym warunkiem.
- Jakim?
- Założysz obrączkę na palec. Nie zasmucaj więcej Bahar...
Czy Kuzey spełni żądanie Sili w 314 odcinku "Miłość i nadzieja"?
Żądanie Sili w 314 odcinku "Miłość i nadzieja" sprawi Kuzeyowi ogromny ból. Nie znajdzie odpowiednich słów, żeby się jej sprzeciwić. Dla niego sprawa będzie jasna - musi zapomnieć o Bahar, sprawić, żeby raz na zawsze zniknęła z jego życia, by on i Sila mogli być wreszcie razem. Ale najpierw musi zdemaskować wszystkie intrygi i kłamstwa Bahar.
Levent szantażowany przez Acelyę w 314 odcinku "Miłość i nadzieja"
Tymczasem przed domem Kuzeya w 314 odcinku "Miłość i nadzieja" pojawi się Acelya, która wyznaczy Leventowi cenę za wolność Sili, za wycofanie oskarżenia, że to ona chciała ją zabić. Zażąda od byłego kochanka, żeby spędził z nią noc. Ale wręczy mu też umowę, jak ma wyglądać teraz ich układ.
- Spędzisz ze mną noc, tak jak kiedyś. A ja w zamian wycofam skargę...
- Dobrze. Idź i wycofaj skargę - Levet zgodzi się bez wahania, ulegnie szantażowi Acelyi.
- Nie tak szybko... Najpierw to podpisz. Musimy mieć umowę. Podpiszesz, a ja wycofam skargę. Co na to powiesz? - Acelya wręczy Leventowi dokument, żeby mieć go w garści.