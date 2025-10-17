Miłość i nadzieja, odcinek 311: Przysięga Sili. Zrezygnuje z Kuzeya dla Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 311 - czwartek, 23.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W kolejnych odcinkach ujawni się, że Bahar - ogarnięta zazdrością do granic możliwości - przygotuje plan, który mógł doprowadzić do tragedii. Dziewczyna dosypie do posiłku orzechy, choć będzie wiedziała, że Acelya jest uczulona i że takie działanie może jej poważnie zaszkodzić, a nawet zakończyć się śmiercią. Yildiz w porę natrafi na nagranie, które pokaże Bahar przy obsypywaniu lazanii rozdrobnionymi orzeszkami ziemnymi.

Sila pozna tajemnicę Bahar, ale nie wyda siostry

Sila i Yildiz dowiedzą się o wszystkim niemal jednocześnie. Będą próbować ukryć tę prawdę przed Kuzeyem. Yildiz będzie za tym, by powiedzieć mu całą prawdę, ale Sila postanowi wziąć winę na siebie i ochronić siostrę. W 311 odcinku Sila przysięgnie Bahar, że nic nikomu nie powie, zobowiąże się do milczenia i do ochrony rodziny za wszelką cenę. W sypialni Bahar rozegra się poruszająca scena. Bahar będzie leżeć na kanapie, jej twarz pozostanie blada. Gdy powieki Bahar wreszcie drgną i się uniosą, pierwszą osobą, którą zobaczy, będzie Sila. Klęknie przy siostrze, pochylona, z oczami pełnymi troski. Bez słowa obejmie Bahar i przytuli ją delikatnie, jakby obawiała się, że dotyk może ją złamać.

- Nie bój się - szepnie Sila do ucha, głosem miękkim jak aksamit. - Kuzey niczego się nie dowie. Zadbałam o to. Bahar zamknie oczy i uśmiechnie się w duchu, nieświadoma, że to Sila weźmie na siebie winę za jej czyn. W swoim pokoju Yildiz będzie siedzieć na sofie z laptopem na kolanach. Jej palce zacisną się na obudowie, oczy utkwią w ekran, na którym będzie odtwarzane nagranie. Bahar, spokojna, niemal obojętna, posypuje lazanię zmielonymi orzeszkami ziemnymi.

- Dobry Boże, Sila... - wyszepta Yildiz do siebie z niedowierzaniem i gniewem. - Jak mam to ukryć? Dlaczego chcesz, żebym to ukryła? Dlaczego bierzesz winę na siebie, chroniąc Bahar?

Wypuści ciężko powietrze, jakby próbowała wyrzucić z siebie ciężar tej tajemnicy. Nerwowo schowa laptopa pod poduszką. Jej serce przyspieszy, gdy usłyszy skrzypnięcie drzwi - do pokoju wejdzie Kuzey, jego spojrzenie będzie ostre i przenikliwe, jakby widział więcej niż mówi.

Kuzey pozna prawdę o żonie

- Potrzebujesz czegoś? - zapyta Kuzey, próbując zachować spokój.

- Gdzie jest laptop? - rzuci bez wahania, tonem, który nie dopuści kłamstw. Yildiz wzruszy ramionami, udając obojętność.

- Jaki laptop, Kuzeyu? Nie znam się na tych rzeczach...

- Nie udawaj, że nie wiesz. Laptop był pod kartonem w magazynie.

- Naprawdę nic nie wiem... Przepraszam, muszę wracać do kuchni.

- Myślisz, że uwierzę? Laptopa nie było, gdy ukryłem Silę. Ktoś go tam przyniósł. Jeśli nie ty, to kto?

Yildiz przewróci oczami, ale milczeć będzie.

- Ty go przyniosłaś, bo wiedziałaś, że Sila tam jest. Bądź ze mną szczera. Czy jest coś na tym laptopie, co powinienem zobaczyć? - będzie naciskał Kuzey.

- Nie... nie ma... - wyszepta Yildiz.

- Dlaczego więc odwracasz wzrok? Bo nie potrafisz kłamać.

- Nie, Kuzeyu, przysięgam... Sila niczego by przed tobą nie ukryła. Gdyby coś było, powiedziałaby ci. W tej chwili Sila wkroczy do pokoju - będzie wyglądać na zmęczoną, ale stanowczą. Zdecydowanie przyjmie na siebie odpowiedzialność i wygłosi słowa, które zmienią bieg wydarzeń: uklęknie przy Yildiz, spojrzy Kuzeyowi prosto w oczy i oznajmi: - To ja to zrobiłam. To ja posypałam lazanię orzechami. Nie mogę pozwolić, by ktoś za to cierpiał.