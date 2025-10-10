Miłość i nadzieja, odcinek 308-313. Sila w więzieniu! Kuzey aresztowany za pobicie Leventa. Pozna prawdę o Bahar. Streszczenia odcinków od 20.10 do 25.10.2025 - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 308 - poniedziałek, 20.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Levent nie pozwala, by Acelya przedstawiła jego prawdziwe oblicze. Acelya dostaje ataku alergii. To wina Bahar, która dosypuje orzechów do ciasta. Dramatyczna rozmowa Melis z matka na temat Zeynep. Gonul ma podejrzenia wobec Ceylan.

"Miłość i nadzieja" odcinek 309 - wtorek, 21.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Acelya demaskuje podwójną grę Leventa. Oskarża byłego kochanka o to, że chciał się jej pozbyć. Donosi na Silę, która musi się ukrywać w składziku przy garażu. Taylan miesza w głowie Gonul. Yildiz odkrywa, kto chciał zabić Acelyę. Dowodem jest nagranie, co Bahar zrobiła w kuchni

"Miłość i nadzieja" odcinek 310 - środa, 22.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Yildiz pokazuje Sili film obciążający Bahar. Gonul odkrywa, że Ceylan ukrywa swoje prawdziwe imię. Domownicy znajdują kryjówkę Sili, a ona bierze na siebie całą winę. Ege odkrywa, że Zeynep robi test ciążowy.

"Miłość i nadzieja" odcinek 311 - czwartek, 23.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ege podejrzewa, że Zeynep zaszła w ciążę z Chanem. Taylan namawia Gonul, by przyjrzeć się Cihanowi i Sedzie. Kuzey domyśla się, że Sila poświęca się dla Bahar. Acelya już wie, że Levent chciał ją uśmiercić.

"Miłość i nadzieja" odcinek 312 - piątek, 24.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Gonul i Taylan zamierzają nagrywać Cihana i Sedę. Ege jest zły na Malis, że nic nie wiedział o badaniach DNA. Kuzey ogląda film obciążający Bahar. I chce ją oddać w ręce policji. Ale w obronie siostry staje Sila, która bierze na siebie winę za próbę zabójstwa Acelyi.

"Miłość i nadzieja" odcinek 313 - sobota, 25.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zeynep pragnie siostrzanych kontaktów z Melis. Cihan z pomocnikiem zasadzają się na Gonul. Levent chce wystawić fałszywe świadectwo o zdrowiu Bahar, żeby uniknęła więzienia. Kuzey trafia do aresztu po pobiciu Leventa. W ten sposób jest blisko Sili, która siedzi w sąsiedniej celi.