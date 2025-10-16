Miłość i nadzieja, odcinek 306: Szantaż ofiary Leventa! Acelya pokaże na co ją stać i dorwie swojego oprawcę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 306 - piątek, 17.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Do spotkania Acelyi i Leventa dojdzie w dramatycznych okolicznościach. Lekarz, przyszły mąż Sili zobaczy byłą ukochaną w rezydencji prawnika. Prawda o ich przeszłości nie od razu wyjdzie na jaw. Udzadzą, że się nie znają. Dopiero potem Levent dogoni byłą partnerkę i każe jej się tłumaczyć. Zaproponuje także układ… Psychiatra uzna bowiem, że Silę naprawdę kocha i rzekomo chce z nią być na poważnie. Tak to przedstawi Acelyi.

- (…) Chcę tylko, żeby mnie kochała. Chcę zdobyć jej serce. Naprawdę ją kocham. Nie zepsujesz tego. Nie pozwolę na to - uzna Levent. Acelya jednak nie będzie już tą samą kobietą, którą kiedyś zastraszał. Podniesie głowę, ściskając torbę w dłoni tak mocno, że palce zbledną.

- Nie jesteś facetem, który potrafi się naprawdę zakochać, Levencie — powie zimno. - Zostawiłeś mnie i poślubiłeś inną. Mówiłeś jej, że ją kochasz. Gdzie ona jest teraz? Co jej zrobiłeś?

Levent nie wytrzyma napięcia. - Zamknij się! - syknie, unosząc pięść.

Prawdziwa twarz Leventa

Ale Acelya nawet nie drgnie. - Nie uderzysz mnie tutaj. W publicznym miejscu zniszczysz jedynie swój obraz „dobrego człowieka”. Z Leventa wyjdzie prawdziwy tyran! Lekarz chwyci ją za podbródek i ścisnie mocno.

- Zamknij się! — wrzaśnie rozjuszony. Acelya spojrzy mu w oczy i spokojnie zapyta.

- Bo co mi zrobisz? Wtedy Levent cofnie rękę, sięgnie do bagażnika i wyciągnie neseser.

- Dobrze — powie twardo. - Masz tu milion. Weź i znikaj. Resztę dostaniesz później. Acelya zażąda wielkiej sumy pieniędzy w zamian za milczenie

Twarde negocjacje Acelyi. Zażąda 5 milionów w zamian za milczenie!

- Żadnych negocjacji. Chcę całe pięć milionów teraz. I wiedz jedno: jeśli coś mi się stanie, moje oświadczenie od razu trafi do prokuratury. Znajdź pieniądze albo opowiem wszystko Sili i Kuzeyowi.

Między nimi zapadnie cisza. W oczach Leventa po raz pierwszy pojawi się prawdziwy strach. Acelya odwróci się i odejdzie, zostawiając go z groźbą, która może zniszczyć jego karierę i narzeczeństwo. Wieczorem Bahar zobaczy Leventa na podwórzu rezydencji. Będzie roztrzęsiony, zdesperowany.

- Co tu robisz? — syknie, rozglądając się dookoła. - Ktoś nas zobaczy! Chwilę później z domu wyjdzie Cavidan, a Levent bez ogródek wyzna.

- Potrzebuję pieniędzy. Masz trzy miliony? Bahar oniemieje, ale on nie będzie prosił – zacznie grozić.

- Jeśli ich nie zdobędziesz, Kuzey dowie się wszystkiego. Acelya już mnie szantażuje. Jeśli ona mnie zniszczy, ja zniszczę ciebie.

Wtedy Bahar i Cavidan zrozumieją, że sytuacja wymknęła się spod kontroli. Szantaż Acelyi stanie się początkiem serii dramatycznych wydarzeń, które wstrząsną wszystkimi mieszkańcami rezydencji w 306 odcinku „Miłości i nadziei”.