Miłość i nadzieja, odcinek 305: Triumf Bahar i Leventa. Wykiwają Silę z uśmiechem na twarzach – ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 305 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W ogrodzie rezydencji w 305 odcinku „Miłości i nadziei" dojdzie do konfrontacji. Sila zapyta siostrę wprost, co naprawdę ją łączy z Leventem i czy ich sekret ma związek z tragicznym upadkiem Hulyi z tarasu. Bahar będzie zaskoczona, ale szybko się opanuje. Zagra oburzoną i skrzywdzoną, udając, że nie rozumie, o co chodzi Sili. W tej samej chwili w ogrodzie pojawi się Levent, który przejmie inicjatywę i błyskawicznie wymyśli wiarygodne kłamstwo. Oznajmi, że sekret, o który chodziło, dotyczy wyłącznie dawnego wydarzenia z kliniki, Bahar miała dowiedzieć się o pobycie Sili, zanim zrobił to Kuzey, i dlatego postanowiła nic nikomu nie mówić.

Levent nakłamie Sili, a ona uwierzy!

Według Leventa to właśnie ten „sekret” był powodem ich tajemniczego zachowania. Lekarz nie wspomni przyszłej żonie, że tak naprawdę ukrywają z Bahar dużo więcej. Mało tego, to Bahar zepchnęła Hulyę z balkonu, o czym także usilnie milczą. Sila, choć nadal podejrzliwa, uzna tłumaczenie lekarza za logiczne. Odwróci się i odejdzie, przekonana, że usłyszała prawdę. Bahar i Levent zostaną sami, pewni, że po raz kolejny udało im się przechytrzyć wszystkich.

Triumf Bahar i Leventa w 305 odcinku „Miłości i nadziei”

- Kłamiesz jak z nut! - powie z zachwytem, doceniając jego spryt.

- Spokojnie, wszystko skasowałem. Kuzey jest twój, a Sila moja - oznajmi twardo Levent, dumny ze swojego planu. Ich zwycięstwo okaże się jednak tylko chwilowe. Levent nie przewidzi, że już wkrótce na jego drodze pojawi się kobieta z przeszłości, która może zniszczyć cały misternie ułożony plan.