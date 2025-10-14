Miłość i nadzieja, odcinek 305: Nagła zmiana Bahar zaszokuje Silę. Odpuści ślub z Leventem! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 305 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bahar postanowi wkupić się w łaski wszystkich domowników, zwłaszcza Sili. Zaskoczy ich swoim zachowaniem, kiedy Sila i Yildiz wejdą do kuchni i zobaczą Bahar przy garach! Widok Bahar gotującej zupę wprawi je w osłupienie. Dotąd mocno stroniła od jakiejkolwiek pomocy komukolwiek. W 305 odcinku "Miłości i nadziei" poczuje, że musi urobić siostrę. Tym bardziej, że Sila i Yildiz będą prowadziły swoje śledztwo na temat tego, co tak naprawdę zaszło na tarasie przy wypadku Hulyi.

Wielka zmiana podłej Bahar

- Gdzie byłyście? - zapyta Bahar, udając słodkie niewiniątko.

- Wybrałyśmy się na spacer - skłamie Sila.

- Rozłożyłam zakupy, wstawiłam ryż i przygotowałam mięso na zupę - pochwali się żona Kuzeya.

- Dlaczego? Ja mogłam to zrobić - wtrąci Yildiz.

- Przecież nic mi się nie stanie. Wiem, że Sila ją lubi, więc chciałam sama ją przygotować.

- Bahar, dobrze się czujesz czy upadłaś na głowę? - Sila nie wytrzyma dziwnej zmiany u siostry. Wyczuje podstęp.

- Wolne żarty, wszystko w porządku.

- Zwykle jesteś inna...

- Ale nie dziś! Są też pikle, Kuzey je uwielbia... Siostrzyczko, u ciebie wszystko gra? - zainteresuje się Bahar i zacznie wypytywać o ślub z Leventem.

Kolejna podła gra Bahar

Zmiana w zachowaniu Bahar zszokuje Silę, która szybko zacznie się zastanawiać, co naprawdę kryje się za tą nagłą uprzejmością. Czy Bahar rzeczywiście zrozumie swoje błędy, czy to tylko kolejna manipulacja, mająca zyskać jej przychylność otoczenia? Widzowie wkrótce się przekonają, że nowa postawa Bahar nie oznacza końca intryg, a raczej początek kolejnych kłamstw.