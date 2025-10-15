Miłość i nadzieja, odcinek 305: Kuzey zaprosi tajemniczą Acelyę do rezydencji! Nie będzie wiedział, z kim ma do czynienia – ZDJĘCIA

„Miłość i nadzieja” odcinek 305 – czwartek, 16.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Zaraz po wypadku Kuzey zabierze Acelyę do rezydencji. Zauważy, że kobieta ledwo stoi na nogach, a jej dłonie drżą. Będzie nalegał, by choć na chwilę odpoczęła. Ona jednak zadecyduje, że nie chce jechać do szpitala.

Acelya w domu Kuzeya

- Wolałabym nie przeszkadzać - uzna dziewczyna pod domem prawnika.

- Do szpitala też nie chciałaś jechać. Wejdź chociaż na trochę, potem zawiozę cię dokąd zechcesz - odpowie Kuzey i wpuści Acelyę do środka. Jeszcze nie wie, kto to jest…

Nie będzie wiedział, kogo tak naprawdę sprowadza do swojego domu. Kobieta, która wzbudzi w nim odruchową sympatię i troskę, okaże się osobą z mrocznej przeszłości – dawną partnerką Leventa.

Dramat Acelyi

Acelya poprosi o możliwość skorzystania z toalety, a tam wrócą do niej bolesne wspomnienia sprzed kilku miesięcy. Przypomni sobie chwile, gdy była bita, zastraszana i upokarzana przez Leventa, czyli człowieka, którego Sila uważa za swojego przyszłego męża. Tak mrocznego oblicza lekarza nikt jeszcze nie poznał.

W kolejnych odcinkach „Miłości i nadziei” Levent na widok Acelyi zblednie i ledwie zdoła wydusić z siebie słowo. Sila nie zorientuje się, że coś jest nie tak, ale czujna Bahar natychmiast zauważy, że kobieta, którą Kuzey sprowadził do domu, wywoła w narzeczonym jej siostry ogromne emocje. To spotkanie okaże się początkiem nowej intrygi, w której przeszłość Leventa zacznie wychodzić na jaw, a prawda o jego dawnym życiu wstrząśnie wszystkimi.