Miłość i nadzieja, odcinek 305: Kolejna kobieta w życiu Kuzeya. Potrąci ją na ulicy - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 305 - czwartek, 16.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey będzie śledził Silę i Yildiz, zachowując bezpieczny dystans i prowadząc samochód. Prawnik całkiem słusznie wyczuje, że była ukochana i gosposia coś planują. Chociaż nie usłyszy rozmów, będzie po ciuchu podążał za kobietami pozostając w samochodzie. Będzie się zastanawiał, co takiego robią kobiety, które próbują dotrzeć do prawdy o wypadku Hulyi. Sila będzie coraz głębiej rozumieć, że Bahar nie jest osobą godną zaufania i prawdopodobnie to ona przyczyniła się do zepchnięcia siostry Kuzeya z tarasu.

Pierwsze spotkanie Acelyi i Kuzeya

W pewnym momencie Kuzey zapatrzy się na sytuację, nie zauważając, że na jezdnię wychodzi brunetka. Kobieta wpadnie pod samochód, bo nie rozejrzy się dookoła, a wejdzie na jezdnię w niedozwolonym miejscu. Upadnie na zmienię, a prawnik natychmiast wyskoczy z samochodu, by jej pomóc. Na szczęście nic poważnego się nie stanie. Nie dojdzie do poważnego wypadku. Kobieta wręcz osunie się po masce auta i nie będzie leżała pod kołami. Kuzey nie zrobi jej ogromnej krzywdy. Zresztą ona sama zauważy, że weszła na jezdnię znikąd.

Kuzey uratuje nieznajomą. Tak się zacznie relacja

Kuzey zauważy przy niej strzykawkę, a piękna nieznajoma gestami pokaże, że potrzebuje pomocy i że prawnik musi wbić igłę. Duszności ustąpią, a Kuzey zabierze ją do rezydencji, by zapewnić bezpieczeństwo i opiekę. Tak rozpocznie się historia Acelyi i Kuzeya, która w kolejnych odcinkach będzie miała duże znaczenie dla losów bohaterów i intryg w rezydencji. Pierwsze spotkanie pokaże zarówno determinację prawnego bohatera, jak i niezwykłe okoliczności, które połączą go z tajemniczą kobietą. Zdradzamy, że nieznajoma może okazać się kimś bardzo bliskim dla Leventa...