Miłość i nadzieja, odcinek 303: Sparaliżowana Hulya nie wyjawi sekretu Bahar. Nie będzie kontaktować! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 303 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Hulya została przewieziona do kliniki w ciężkim stanie. Upadek z tarasu to dla niej prawdziwy dramat. Na szczęście nie umarła na miejscu, ale lekarze uznają, że potrzebuje pilnej transfuzji krwi. Wtedy Sila, mimo sprzeciwu Leventa, zdecyduje się oddać krew, by ratować życie kobiety.

- Nie mogę siedzieć bezczynnie, kiedy ona walczy o życie - powie z determinacją.

Sila z Kuzeyem będą czuwać nad Hulyą

Po najgorszych momentach Hulya zostanie przewieziona z powrotem do rodzinnej rezydencji. Tam, w jej dawnym pokoju, zapanować będzie cisza, jakiej nikt wcześniej nie doświadczył. Kobieta będzie leżała bez ruchu, przykryta wzorzystą kołdrą w odcieniach czerwieni i bieli. Jej twarz pozostanie spokojna, ale pozbawiona wyrazu. Nie będzie reagować na głosy ani dotyk. Nie będzie z nią kontaktu! Przy łóżku przez całą noc będzie czuwać Sila. Zmęczona, z głową opartą o dłoń, nie pozwoli sobie na sen. Rano do pokoju wejdzie Kuzey. Na widok siostry i Sili zatrzyma się w progu, przytłoczony ciszą, która wypełni przestrzeń.

- Byłaś z nią całą noc? - zapyta cicho prawnik.

- Nie mogłam jej zostawić - odpowie Sila spokojnie. - Musimy wierzyć, że do nas wróci.

Kuzey usiądzie obok, spojrzy na Hulyę z bólem w oczach. - Myślałem, że kiedy wczoraj na chwilę otworzyła oczy, wszystko się ułoży. Ale… nie może ani chodzić, ani mówić. Sila, powiedziała, żebyśmy nigdy więcej się nie rozstali. Czy to było jej pożegnanie?

- Nie — odpowie dziewczyna stanowczo. - Lekarze mówili, że jest nadzieja. Mała, ale prawdziwa. Nie mów tak przy niej. Ona nas słyszy. Jestem tego pewna.

Siłą wesprze Kuzeya w najgorszym momencie

Sila uklęknie przy łóżku, delikatnie ujmując dłoń Hulyi.

- Nie poddamy się, słyszysz? — szepnie. — Wszystko będzie dobrze.

Ale choć jej słowa będą pełne wiary, nikt nie przewidzi, jak długo potrwa milczenie Hulyi… I czy w końcu powie prawdę o tym, co zrobiła Bahar.