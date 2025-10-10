Miłość i nadzieja, odcinek 303: Sila uratuje życie siostrze Kuzeya! Odda krew, mimo że Levent się nie zgodzi - ZDJĘCIA

W 303 odcinku tureckiego serialu „Miłość i nadzieja” Sila pokaże, że jej serce jest gotowe na największe poświęcenie. Gdy dowie się, że Hulya walczy o życie po tragicznym wypadku, bez wahania zgłosi się, by oddać krew. Nie posłucha Leventa, który będzie próbował ją powstrzymać. Dla niej liczyć się będzie tylko jedno, ratunek dla siostry Kuzeya, którą naprawdę pokochała jak rodzinę. W 303 odcinku "Miłość i nadzieja” lekarz wścieknie się na narzeczoną.

Sila w 303 odcinku "Miłość i nadzieja" nie odstąpi siostry Kuzeya na krok. Ona i prawnik nie mają jeszcze pojęcia, że Hulya nie uległa wypadkowi przy sprzątaniu, a to podła Bahar wypchnęła ją poza barierki balkonu. Sila będzie siedziała na niebieskiej leżance, trzymając w dłoniach formularz zgody na oddanie krwi. Choć będzie zmęczona i blada, w jej oczach pojawi się determinacja. Zrozumie, że musi pomóc. Levent stanie obok, z rękami skrzyżowanymi na piersi. Na jego twarzy zarysuje się troska, ale też frustracja.

- Odpocznij, zjedz coś. Nie musisz robić tego teraz - powie spokojnie, próbując ją przekonać.

- Co ty mówisz, Levencie? – odpowie Sila z niedowierzaniem. – Nie mogę myśleć o sobie, kiedy Hulya walczy o życie. Sila położy się na leżance, czekając na pielęgniarkę. Drżące dłonie zdradzą, jak bardzo się stresuje, ale nie cofnie się nawet o krok.

Levent spróbuje jeszcze raz.  – Sila, posłuchaj mnie. To nie jest dobry moment.

- Jeśli ceną za jej zdrowie będzie moje osłabienie, trudno – odparuje spokojnie, choć w jej głosie zabrzmi łzy. – Muszę to zrobić. Levent zbliży się i zapyta ostrzej. - Dlaczego aż tak się przejmujesz Hulyą? Jakby była kimś wyjątkowo bliskim?

Sila uniesie wzrok. - Bo jest. Przez długi czas była dla mnie wsparciem. A nawet gdybym jej nie znała – doda po chwili ciszy – i tak nie mogłabym siedzieć bezczynnie, wiedząc, że można ją uratować. Poza tym… to siostra Kuzeya.

Te słowa sprawią, że Levent w 303 odcinku "Miłość i nadzieja" odwróci się gwałtownie.

- No właśnie! To jest prawdziwy powód – rzuci z goryczą. – Nie chodzi ci o Hulyę, tylko o Kuzeya.

- Levencie, przestań! – odpowie stanowczo Sila. – Oddałabym krew każdemu. Nie zdoła go jednak przekonać. Lekarz opuści salę, wyraźnie poruszony. Wtedy zza uchylonej zasłony wyjdzie Feraye, która przysłuchiwała się rozmowie. Zbliży się do Sili z ciepłym uśmiechem. – Masz przepiękną duszę, dziecko – powie cicho. Sila spojrzy na nią zaskoczona.

- Nie zrobiłam nic wyjątkowego – odpowie pokornie.

Ale widzowie „Miłości i nadziei” doskonale zrozumieją, że ten gest będzie miał ogromne znaczenie. Sila nie tylko uratuje życie Hulyi – udowodni też, że mimo wszystkich krzywd i nieporozumień, jej serce nadal bije w rytmie miłości i dobra.