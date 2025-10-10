"Miłość i nadzieja" odcinek 303 - wtorek, 14.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila w 303 odcinku "Miłość i nadzieja" nie odstąpi siostry Kuzeya na krok. Ona i prawnik nie mają jeszcze pojęcia, że Hulya nie uległa wypadkowi przy sprzątaniu, a to podła Bahar wypchnęła ją poza barierki balkonu. Sila będzie siedziała na niebieskiej leżance, trzymając w dłoniach formularz zgody na oddanie krwi. Choć będzie zmęczona i blada, w jej oczach pojawi się determinacja. Zrozumie, że musi pomóc. Levent stanie obok, z rękami skrzyżowanymi na piersi. Na jego twarzy zarysuje się troska, ale też frustracja.

Sila gotowa ratować życie Hulyi w 303 odcinku "Miłość i nadzieja"

- Odpocznij, zjedz coś. Nie musisz robić tego teraz - powie spokojnie, próbując ją przekonać.

- Co ty mówisz, Levencie? – odpowie Sila z niedowierzaniem. – Nie mogę myśleć o sobie, kiedy Hulya walczy o życie. Sila położy się na leżance, czekając na pielęgniarkę. Drżące dłonie zdradzą, jak bardzo się stresuje, ale nie cofnie się nawet o krok.

Levent spróbuje jeszcze raz. – Sila, posłuchaj mnie. To nie jest dobry moment.

- Jeśli ceną za jej zdrowie będzie moje osłabienie, trudno – odparuje spokojnie, choć w jej głosie zabrzmi łzy. – Muszę to zrobić. Levent zbliży się i zapyta ostrzej. - Dlaczego aż tak się przejmujesz Hulyą? Jakby była kimś wyjątkowo bliskim?

Sila uniesie wzrok. - Bo jest. Przez długi czas była dla mnie wsparciem. A nawet gdybym jej nie znała – doda po chwili ciszy – i tak nie mogłabym siedzieć bezczynnie, wiedząc, że można ją uratować. Poza tym… to siostra Kuzeya.

Levent wściekły na Silę w 303 odcinku "Miłość i nadzieja". Zobaczy, że chce pomóc ze względu na Kuzeya

Te słowa sprawią, że Levent w 303 odcinku "Miłość i nadzieja" odwróci się gwałtownie.

- No właśnie! To jest prawdziwy powód – rzuci z goryczą. – Nie chodzi ci o Hulyę, tylko o Kuzeya.

- Levencie, przestań! – odpowie stanowczo Sila. – Oddałabym krew każdemu. Nie zdoła go jednak przekonać. Lekarz opuści salę, wyraźnie poruszony. Wtedy zza uchylonej zasłony wyjdzie Feraye, która przysłuchiwała się rozmowie. Zbliży się do Sili z ciepłym uśmiechem. – Masz przepiękną duszę, dziecko – powie cicho. Sila spojrzy na nią zaskoczona.

- Nie zrobiłam nic wyjątkowego – odpowie pokornie.

Ale widzowie „Miłości i nadziei” doskonale zrozumieją, że ten gest będzie miał ogromne znaczenie. Sila nie tylko uratuje życie Hulyi – udowodni też, że mimo wszystkich krzywd i nieporozumień, jej serce nadal bije w rytmie miłości i dobra.