Miłość i nadzieja, odcinek 299: Bahar uderzy Hulye! Da jej w twarz za słowa o Kuzeyu - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 299 - czwartek, 09.10.2025, godz. 17.20 w TVP2
Kiedy napięcie osiągnie punkt krytyczny, między kobietami wybuchnie prawdziwy konflikt. Bahar nie da rady odzyskać telefonu, w którym przechowywała wideo z Leventem, gdzie wszystko wygląda tak, jakby lekarz ją całował. Bez nagrania raczej trudno będzie szantażować doktora, by przymusić go do ślubu z Silą. Bahar myśli, że kiedy siostra wyjdzie za maż, Kuzey automatycznie o niej zapomni, a ona będzie grała pierwsze skrzypce w jego życiu uczuciowym. Tymczasem Hulya wejdzie w posiadanie telefonu i odkryje, że żona brata to manipulantka i zła osoba. Podczas wielkiej afery w 299 odcinku "Miłości i nadziei" Bahar wpadnie w szał i uderzy Hulye w twarz!
Bahar uderzy Hulyę!
– Myślałaś, że będziesz mnie wodzić za nos, jak Silę? – wykrzyczy wściekła Hulya.
– Słucham? – odpowie Bahar.
– Tylko Sila uwierzyłaby w twoje kłamstwa! Objęłaby ukochaną siostrzyczkę i nic nie mówiła!
– Co masz na myśli? – wtrąci się Cavidan, udając neutralność.
– Sila wychodzi za Leventa tylko dla szczęścia Bahar – uzna Hulya. – Dobrze wiesz o tym, że Kuzey kocha Silę! – doda siostra Kuzeya.
– Posuwasz się za daleko! – warknie Bahar.
– Gdyby Sila powiedziała „tak”, Kuzey wziąłby ją w ramiona, a ty zostałabyś sama! – nie ustąpi Hulya.
– Przestań! – wykrzyknie Bahar.
– Ani myślę. Takie jak ty potrafią tylko snuć intrygi, lecz miłość nie zna granic. Kuzey i Sila będą szczęśliwi! – zakończy siostra prawnika, gdy jej determinacja osiągnie szczyt. W emocjach Hulya oświadczy, że powie Kuzeyowi całą prawdę, a w odpowiedzi Bahar wpadnie w szał i uderzy ją w twarz:
– Zamknij się! – wykrzyknie Bahar, wykonując dramatyczny gest.
Hulya zrobi wszystko, by Kuzey zostawił Bahar
Konflikt nie zakończy się na jednym starciu. Hulya wielokrotnie spróbuje zadzwonić do Kuzeya, by ostrzec go przed oszustwami żony. Niestety, kiepski zasięg i obecność Kuzeya z Silą sprawią, że mężczyzna nie pozna prawdy. W tym czasie Bahar będzie coraz bardziej zdesperowana. Akcja rozpędzi się do granic możliwości.