Miłość i nadzieja, odcinek 299: Bahar uderzy Hulye! Da jej w twarz za słowa o Kuzeyu - ZDJĘCIA

– Myślałaś, że będziesz mnie wodzić za nos, jak Silę? – wykrzyczy wściekła Hulya.

– Słucham? – odpowie Bahar.

– Tylko Sila uwierzyłaby w twoje kłamstwa! Objęłaby ukochaną siostrzyczkę i nic nie mówiła!

– Co masz na myśli? – wtrąci się Cavidan, udając neutralność.

– Sila wychodzi za Leventa tylko dla szczęścia Bahar – uzna Hulya. – Dobrze wiesz o tym, że Kuzey kocha Silę! – doda siostra Kuzeya.

– Posuwasz się za daleko! – warknie Bahar.

– Gdyby Sila powiedziała „tak”, Kuzey wziąłby ją w ramiona, a ty zostałabyś sama! – nie ustąpi Hulya.

– Przestań! – wykrzyknie Bahar.

– Ani myślę. Takie jak ty potrafią tylko snuć intrygi, lecz miłość nie zna granic. Kuzey i Sila będą szczęśliwi! – zakończy siostra prawnika, gdy jej determinacja osiągnie szczyt. W emocjach Hulya oświadczy, że powie Kuzeyowi całą prawdę, a w odpowiedzi Bahar wpadnie w szał i uderzy ją w twarz:

– Zamknij się! – wykrzyknie Bahar, wykonując dramatyczny gest.