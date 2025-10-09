Miłość i nadzieja, odcinek 299: Bahar każe Leventowi ratować swoją intrygę. Spalą dom Kuzeya? - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" (Aşk ve Umut) odcinek 299 - czwartek, 09.10.2025, godz. 17.20 w TVP2

W 299 odcinku „Miłości i nadziei” Bahar będzie pewna, że za chwilę wydadzą się wszelkie kłamstwa i szantaż. Hulya spróbuje przekazać bratu, że żona to kłamczucha i oszustka, ale przez kiepski zasięg nie da rady. Na posesji Cavidan zastanie córkę w kompletnym szale, ganiającą po dworze z kanistrem w ręku. W oczach Bahar pojawi się obłęd, a słowa dziewczyny jasno wskażą zamiar dramatycznej i niebezpiecznej akcji.

Bahar będzie chciała spalić dom Kuzeya!

– Ona powie wszystko Kuzeyowi, pokaże film, na którym całuję Leventa. Muszę ją powstrzymać, inaczej wszystko przepadnie! – krzyknie Bahar.

Cavidan nie będzie w stanie patrzeć na zachowanie córki i natychmiast zareaguje. – Dziewczyno, czyś ty oszalała? – wykrzyczy, uderzając Bahar w twarz. – Opanuj się! Chcesz doprowadzić do tragedii?

– Co mam zrobić? – krzyknie Bahar, wciąż targana emocjami. Cavidan szybko wymyśli plan, jak opanować sytuację:

– Niech Levent się tym zajmie – rozkaże cwana matka.

– Hulya go nie posłucha

- Ale on może ją przekonać. Jest lekarzem, psychiatrą, niech z nią porozmawia!

Levent uratuje sytuację?

W tym momencie Levent wejdzie na posesję, niosąc kwiaty, kompletnie nieświadomy dramatu, który rozgrywa się przed jego oczami:

– Gdzie Sila? – zapyta zaskoczony.

– Uciekła! Słyszałeś? Nigdy nie wróci, należy już do Kuzeya! – wykrzyczy w panice Bahar.

– Co takiego? – zdziwi się lekarz.

– Hulya dowiedziała się o wszystkim, przechwyciła film, na którym mnie całujesz. Wie, że chcemy odseparować Silę od Kuzeya! – doda bezwzględnie Bahar.

Widzowie 299 odcinka „Miłości i nadziei” zobaczą, jak szaleństwo Bahar w rezydencji wywoła dramatyczną sytuację, zmuszając Leventa do podjęcia decyzji, która może uratować spisek i powstrzymać katastrofę.