Miłość i nadzieja, odcinek 298: Hulya ujawni intrygę Bahar przeciwko Sili i Leventowi. Dojdzie do bójki! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 298 - środa, 8.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Hulya odniesie zwycięstwo nad Bahar w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"? Nie do końca, bo chociaż przechwyci telefon zakłamanej intrygantki, żona Kuzeya nie dopuści do tego, żeby dowiedział się on, jak uknuła intrygę przeciwko Sili i Leventowi, jak zmusiła lekarza z psychiatryka do ślubu ze swoją siostrą.

Kuzey w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" podsłucha, jak Hulya chce wyrzucić Bahar z domu

Pierwszą osobą, której Hulya zdradzi, do czego posunęła się Bahar, by pozbyć się Sili i na zawsze rozdzielić ją z Kuzeyem, będzie Naciye. Powie matce, że Bahar to szatan, ale ona nie spocznie póki nie wyrzuci jej z domu razem z Cavidan. Rozmowę siostry i matki podsłucha Kuzey, który zacznie dociekać, o co chodzi. Łatwowierny prawnik od dłuższego czasu daje się wodzić Bahar za nos, ale Hulya postanowi otworzyć mu oczy.

- To przebiegłe wieśniaczki! Chcą zagarnąć majątek Kuzeya, ale ja im na to nie pozwolę. Wywalę tę rozpieszczoną Bahar z naszego domu, zobaczysz! - Co się tu dzieje, siostro? Co ty, do diabła, wygadujesz? - Kuzey nie uwierzy własnym uszom. - Mówię o Bahar i jej matce! Wyrzucę tę twoją przeklętą żonę z naszego domu! - zapowie Hulya.

Hulya w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" każe Bahar i Cavidan wynieść się z domu Kuzeya

Nagle w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" w salonie pojawią się Bahar i Cavidan. Bezczelna teściowa Kuzeya zarzuci Hulyi, że powinna się wstydzić, że obgaduje je za plecami. Ale ona nie odpuści. Rzuci bratowej i jej matce prosto w twarz, co o nich myśli.

- To nie obgadywanie, tylko prawda. Powiem ci to prosto w twarz: obie jesteście zdzirami! Wynoście się z tego domu! - Jak śmiesz nazywać moją córkę zdzirą! – krzyknie Cavidan i rzuci się na Hulyę.

Bójka Hulyi z Cavidan w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"

Zaatakowana Hulya w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" zacznie się bronić, spróbuje się wyrwać, kiedy Cavidan będzie ją szarpać za włosy. Bójkę przerwie dopiero Kuzey, który wpadnie między walczące kobiety. Przywoła siostrę do porządku, jakby znów stawał w obronie żony i teściowej.

Na tym nie koniec, bo korzystając z zamieszania, jakie wywoła Naciye, w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar i Cavidan wyciągną z torebki Hulyi telefon. Tym samym odbiorą siostrze Kuzeya dowód na to, że Bahar wymyśliła podstęp, żeby Sila została żoną Leventa. A kiedy Hulya zauważy, że nie ma już telefonu Bahar, od razu ujawni całą prawdę o jej intrydze.

- Ty i twoja matka spiskowałyście za plecami Kuzeya i Sili. To była twoja intryga, Bahar! Chciałaś zniszczyć Leventowi karierę i odebrać Silę Kuzeyowi. - Dosyć tych oszczerstw! Kuzey i tak ci nie uwierzy, nawet gdybyś mu to wszystko powtórzyła - ostrzeże ją Cavidan. - A jednak mu powiem. Kuzey dowie się całej prawdy. I wtedy ani ty, Bahar, ani twoja matka nie będziecie miały gdzie się ukryć - zapowie Hulya.

Kuzey nie dowie się prawdy o podstępie Bahar w 298 odcinku "Miłość i nadzieja"

Niestety w 298 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey nie dowie się od Hulyi, że Bahar szantażuje Leventa, że groźbami zmusiła go do zaręczyn z Silą i nie spocznie póki lekarz nie ożeni się z jej siostrą.