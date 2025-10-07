Miłość i nadzieja, odcinek 297: Cavidan wyzna Bahar mroczną tajemnicę. Nakłamała córce, by urobić Kuzeya - ZDJĘCIA

2025-10-07 15:33

W 297 odcinku „Miłości i nadziei” Bahar przeżyje prawdziwy wstrząs, gdy jej własna matka, Cavidan, zniszczy jej plany i ujawni szokującą prawdę. Po wydarzeniach związanych z kradzieżą telefonu i aferą w domu Kuzeya, młoda kobieta spróbuje skupić się na swojej przyszłości. Będzie przekonana, że czeka ją świetlana kariera prawniczki i że w ten sposób zyska jeszcze większy podziw męża. Cavidan ma kolejny plan, by ukrócić córce marzenia.

"Miłość i nadzieja" odcinek 297 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Cavidan postanowi sprowadzić córkę na ziemię i przyzna się do mrocznego oszustwa. Wszystko po to, by zyskać przewagę nad Bahar i ponownie kontrolować jej życie. Kiedy zauważy, że córka coraz mniej przejmuje się odnalezieniem telefonu, który zabrała Hulya, postanowi powiedzieć córce, że jednak nie dostała się na studia. 

Cavidan wyzna sekret 

Nie będę przejmować się Hulyą – powie pewna siebie Bahar. – Zabrała mi telefon, to trudno. Jakoś na to zaradzisz…

– Kochanie, nie możesz przystąpić do tych egzaminów, bo nie przyjęli cię na studia – odpowie spokojnie Cavidan.

– Mówiłaś co innego! – wybuchnie Bahar.

– Kłamałam. Sfałszowałam papiery – rzuci bez skrupułów matka.

– Dlaczego?! – zapyta w szoku Bahar.

– Żeby zrobić na Kuzeyu wrażenie. Żeby zwrócił na ciebie uwagę.

– Czyli że nie dostałam się na prawo? – zapyta nie dowierzając Bahar.

– Jakie prawo? Kompletnie położyłaś egzaminy wstępne – odpowie Cavidan z bezlitosnym spokojem.

Bahar załamana wyznaniem matki

To będzie dla Bahar prawdziwy cios. Cała jej pewność siebie i plany zawodowe legną w gruzach, a więź z matką zostanie poważnie zachwiana. Widzowie 297 odcinka „Miłości i nadziei” zobaczą, jak Bahar wpadnie w panikę i zacznie zastanawiać się, czy kiedykolwiek była w stanie naprawdę zaufać Cavidan.

Tymczasem Cavidan będzie przekonana, że wciąż ma nad córką pełną kontrolę. Nie spodziewa się jednak, że jej własne sekrety wkrótce zaczną wychodzić na jaw, a Bahar, cała zraniona i upokorzona, może zwrócić się przeciwko niej.