Miłość i nadzieja, odcinek 297: Cavidan wyzna Bahar mroczną tajemnicę. Nakłamała córce, by urobić Kuzeya - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 297 - wtorek, 7.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Cavidan postanowi sprowadzić córkę na ziemię i przyzna się do mrocznego oszustwa. Wszystko po to, by zyskać przewagę nad Bahar i ponownie kontrolować jej życie. Kiedy zauważy, że córka coraz mniej przejmuje się odnalezieniem telefonu, który zabrała Hulya, postanowi powiedzieć córce, że jednak nie dostała się na studia.

Cavidan wyzna sekret

– Nie będę przejmować się Hulyą – powie pewna siebie Bahar. – Zabrała mi telefon, to trudno. Jakoś na to zaradzisz…

– Kochanie, nie możesz przystąpić do tych egzaminów, bo nie przyjęli cię na studia – odpowie spokojnie Cavidan.

– Mówiłaś co innego! – wybuchnie Bahar.

– Kłamałam. Sfałszowałam papiery – rzuci bez skrupułów matka.

– Dlaczego?! – zapyta w szoku Bahar.

– Żeby zrobić na Kuzeyu wrażenie. Żeby zwrócił na ciebie uwagę.

– Czyli że nie dostałam się na prawo? – zapyta nie dowierzając Bahar.

– Jakie prawo? Kompletnie położyłaś egzaminy wstępne – odpowie Cavidan z bezlitosnym spokojem.

Bahar załamana wyznaniem matki

To będzie dla Bahar prawdziwy cios. Cała jej pewność siebie i plany zawodowe legną w gruzach, a więź z matką zostanie poważnie zachwiana. Widzowie 297 odcinka „Miłości i nadziei” zobaczą, jak Bahar wpadnie w panikę i zacznie zastanawiać się, czy kiedykolwiek była w stanie naprawdę zaufać Cavidan.

Tymczasem Cavidan będzie przekonana, że wciąż ma nad córką pełną kontrolę. Nie spodziewa się jednak, że jej własne sekrety wkrótce zaczną wychodzić na jaw, a Bahar, cała zraniona i upokorzona, może zwrócić się przeciwko niej.