Miłość i nadzieja, odcinek 295: Wielka histeria Sili w domu Kuzeya. Pęknie jej serce - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 295 - sobota, 4.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Scena w sypialni stanie się punktem zapalnym dnia pełnego dramatów. Sila, rozdarta między miłością do Kuzeya a obowiązkiem wobec Leventa i manipulacjami Bahar, nie będzie mogła w pełni ujawnić swoich uczuć. Nadal okłamuje prawnika, że chce wyjść za narzeczonego. Fakty będą mówiły co innego. Kuzey przyłapie Silę na wąchaniu jego perfum w sypialni. Niestety dostanie kolejny cios, bo dziewczyna zacznie udawać, że to nie z sentymentu, a chce po prostu kupić prezent swojemu narzeczonemu.

Wielka histeria Sili po zdarzeniu w sypialni

Kilka chwil później emocje dziewczyny sięgną zenitu. Po wyjściu spod prysznica w szlafroku i turbanie na głowie, Sila zobaczy rozbite szkło na podłodze, czzyli fragmenty perfum Kuzeya, które niechcący upadły. Próbując podnieść kawałki, skaleczy się w rękę. To drugi wypadek tego dnia, wcześniej zrani się w ogrodzie.

Sila wpadnie w prawdziwą histerię, krzycząc i płacząc, czując, że jej serce „pęka”. Kuzey nie zobaczy tej sceny, ale jej bezradność i cierpienie są oczywiste. Każdy gest dziewczyny pokaże mu, że mimo ślubu lub zaręczyn z Leventem, uczucia do niego są wciąż żywe, a prawda o jej miłości jest niemal nie do ukrycia. Nie ma jednak potwierdzenia swoich przypuszczeń.

Sila nie chce wychodzić za Leventa

To oczywiste, że Sila nie kocha Leventa, ale czuje, że powinna poślubić lekarza, skoro Kuzey jest mężem Bahar. Wcześniejsze napięcia w domu, czyli przymusowe planowanie ślubu Sili, intrygi Bahar i matki Cavidan, oraz poczucie winy, doprowadzą do kulminacji.