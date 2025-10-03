Miłość i nadzieja, odcinek 295: Hulya i Yildiz zmówią się przeciwko Bahar. To one stoją za pogróżkami - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 295 - sobota, 4.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Podczas ostrej wymiany zdań między Kuzeyem, Bahar a Cavidan, siostra prawnika i gosposia szybko zorientują się, że coś jest nie tak. Bahar po raz kolejny manipuluje prawdą, a Kuzey pozostaje w błędzie. Hulya i Yildiz szybko ustalą w sekrecie, że muszą nadal działać, by otworzyć prawnikowi oczy. Póki co nie mają niestety wystarczających dowodów, że Bahar manipuluje mężem, a on przecież kocha Silę, co coraz bardziej widać.

- Kłamie – przyzna stanowczo Hulya w rozmowie na osobności. - Tak – potwierdzi gosposia. – Myśli, że te listy to sprawa matki. I to prawda, Bahar początkowo obwini Cavidan, że ta szantażuje ją za pieniądze. To jednak wyjątkowo nie będzie sprawka matki.

Hulya i Yildiz postanowią mocniej działać, zanim Bahar zdąży wyrządzić więcej szkód.

Plan Hulyi i Yildiz

Siostra Kuzeya i Yildiz wiedzą, że muszą zdobyć dowód, który ujawni prawdę. Wpadną na pomysł, by przechwycić telefon i zdemaskować manipulacje Bahar.

- Musimy zdobyć telefon i dokończyć tę sprawę… – stwierdzi Hulya, pewna swojego planu.

Dzięki temu Kuzey w końcu będzie mógł dowiedzieć się, kto tak naprawdę stoi za listami z pogróżkami, ale nie tylko. Kuzey musi wiedzieć, że Siła przyjęła zaręczymy Leventa, ale nie z miłości. Lekarz jest szantażowany przez Bahar i dlatego chce wziąć ślub.

Czy Kuzey pozna prawdę o Bahar?

W 295 odcinku „Miłości i nadziei” wszystko wskazuje na to, że Hulya i Yildiz mogą zmienić układ sił w rezydencji. Ich sprytna akcja grozi zdemaskowaniem Bahar i odsłonięciem przed Kuzeyem, że jego żona jest manipulantką. Czy uda im się zdobyć telefon i pokazać Kuzeyowi prawdziwe oblicze Bahar? To może jeszcze trochę potrwać.