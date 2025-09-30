Miłość i nadzieja, odcinek 293: Ostateczne pożegnanie Kuzeya z Silą po zaręczynach z Leventem. To koniec! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 293 - czwartek, 2.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Jeszcze przed oficjalnymi zaręczynami Sili i Levemta, który będzie miał miejsce w 293 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey powie Silie wszystko, co czuje: nie kocha Bahar, ślub z nią wziął z powodu splotu niefortunnych okoliczności, a jego myśli i serce należą do niej. Wciąż będzie dawał jej szansę, jedno słowo wystarczy, by rozwiódł się i oddał jej życie.

Sila jednak pozostanie wierna pozorom i manipulacjom Bahar. Nie uwierzy, że siostra robi jej pod górkę i że wszystko, co ją spotyka, jest skutkiem planu Bahar i Cavidan.

Przykre przyjęcie zaręczynowe Sili i Leventa w 293 odcinku "Miłość i nadzieja"

Sila zaręczy się z Leventem, choć ceremonii towarzyszyć będą wszyscy domownicy, jej mina po nałożeniu pierścionka będzie mówiła jasno - nie kocha nowego ukochanego. „Zakochani” pokroją tort, a Sila nie będzie w stanie ukryć swojego rozczarowania i braku entuzjazmu.

Kuzey również nie będzie w wyśmienitym nastroju. Po zaręczynach nie zrobi sceny, ale Bahar będzie widziała, że mąż jest myślami gdzie indziej. Prawnik zainteresuje się wreszcie tym, czemu żona poszła na spotkanie z lekarzem.

Rano widziałem cię w klinice, co tam robiłaś? - zapyta Kuzey Bahar zaraz po ślubie Sili. Prawnik nie wie, że to jego żona stoi za przymusowym ślubem Sili i Leventa.

- To znaczy? Ja... Levent zadzwonił.

- Dlaczego?

- Chciał kupić prezent i pytał co Sila lubi.

- Nie mógł przez telefon? Nic nie mówiłaś, że się tam wybierasz... - Kuzey nie straci czujności, ale Bahar pójdzie w zaparte. To zauważy Hulya, która juz wie, że brat kocha Silę, a nie Bahar.

Ostatnia rozmowa Sili i Kuzeya w 293 odcinku "Miłość i nadzieja"?

W tym czasie Levent w 293 odcinku "Miłość i nadzieja" zauważy podły nastrój narzeczonej.

- Sila, wszystko w porządku? Będziemy szczęśliwi, obiecuję — zapyta Levent, zauważając kwaśną minę żony. Sila szybko wymyśli wymówkę i odejdzie do łazienki. Kuzey wykorzysta ten moment, by po raz ostatni porozmawiać z ukochaną:

- To już koniec. Tak jak ty teraz, ja za rok o wszystkim zapomnę. Od tej pory nie wspomnę twego imienia, rozumiesz? Gratuluję - powie dotknięty całą sytuacją, żegnając się z Silą.

Tymczasem Hulya podsłucha rozmowę Leventa i Bahar i utwierdzi się w przekonaniu, że siostra Sili ma wielki sekret. Kuzey nie wie nic o manipulacjach Bahar, ale widać, że jego serce nadal należy do Sili. Pojawia się coraz więcej znaków zapytania.