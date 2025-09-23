Miłość i nadzieja, odcinek 287: Sila raz na zawsze skreśli Kuzeya. Nawet jego szczere wyznania nic nie pomogą - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 287 - czwartek, 25.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Po odebraniu groźnego telefonu Sila ma stawić się w umówionym miejscu w lesie. Tam odkryje, że prawnik wcale nie będzie „na muszce” bandyty, a całe zagrożenie będzie tylko częścią planu Kuzeya. Między nimi wywiąże się emocjonująca rozmowa, w której padną bardzo ważne słowa.

– Pamiętasz wszystko, całą naszą przeszłość. Dlaczego nam to robisz, Sila? Straciłaś pamięć, bo ożeniłem się z Bahar… – ma zapytać zrozpaczony Kuzey.

– Oszukałeś mnie, powiedziałeś, że chcą cię zabić! – Sila wymiga się od odpowiedzi, skupi się na tym, że prawnik ściągnął ją do lasu podstępem. Tak naprawdę nie ma kłopotów i nic mu nie grozi.

– Nie dałaś mi wyboru, tylko tak mogłem stwierdzić, czy naprawdę nic nie pamiętasz... Jeśli nawet teraz powiesz, że masz amnezję, twoje oczy mówią co innego. Nie odwracaj wzroku. Twoje oczy mówią prawdę. Twoje oczy nigdy mnie nie okłamały… – wyzna prawnik, próbując dotrzeć do serca Sili.

Sila odepchnie Kuzeya

Mimo szczerych słów Kuzeya, Sila w 287 odcinku zagra inaczej. Jasno zamierza zadeklarować, że prawnik poślubił jej siostrę, a ona „kocha kogoś innego”. Choć jest to oczywiście kłamstwo, dziewczyna będzie chciała chronić szczęście Bahar.

– Kuzey, nie okłamuję cię. Pamiętam twój wypadek i nic więcej. Nic więcej! Nie jesteś już ze mną. Nawet jeśli pamiętam, to nie jesteś! W moim sercu jest ktoś inny. Nic już do ciebie nie czuję i ty do mnie też nie możesz, bo jesteś żonaty z moją siostrą. Ona bardzo cię kocha, a ja kocham kogoś innego – powie ostro.

Ta dramatyczna konfrontacja w lesie ma pokazać, że choć prawda o pamięci Sili wyjdzie na jaw, ich sytuacja nadal będzie niezwykle skomplikowana. Kuzey będzie musiał pogodzić uczucia do Sili z obowiązkami wobec Bahar, a dziewczyna będzie konsekwentnie utrzymywać pozory, by chronić wszystkich przed bólem...