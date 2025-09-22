Miłość i nadzieja, odcinek 287: Kuzey zastawi pułapkę na Silę. Tak zyska dowód, że nie cierpi na amnezję - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 287 - czwartek, 25.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Podstęp Kuzeya zadziała i w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila wpadnie w jego pułapkę! Prawnik posunie się do kłamstwa, żeby ściągnąć ukochaną do lasu. Wmówi jej, że grozi mu niebezpieczeństwo i musi tam przynieść dokument, który może go uratować. Wszystko po to, by udowodnić, że Sila nie cierpi na amnezję i doskonale pamięta przeszłość i to, że się kochali, że nadal łączy ich silne uczucie.
Kłamstwo Sili o amnezji wyjdzie na jaw w 287 odcinku "Miłość i nadzieja"
Podczas spotkania w lesie w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila nie zdoła już przekonać Kuzeya, że straciła pamięć. Przeciwko niej będzie przemawiał jeden dowód, o który poprosi ją ukochany.
– Przyznaj się, że pamiętasz! Poprosiłem cię o przyniesienie dokumentu, który miał mnie uratować. Nikt oprócz ciebie nie wiedział, gdzie on jest. Pamiętasz wszystko. Nas, to, co było. Dlaczego to ukrywasz?
– Posłuchaj mnie…
– Wiem, dlaczego tak mówisz! Bo jestem mężem Bahar. Dlatego udajesz, że niczego nie pamiętasz!
– To ty mnie oszukałeś! Powiedziałeś, że zostałeś porwany, że grozi ci śmierć. Wciągnąłeś mnie w tę grę!
– Tak, oszukałem. Bo nie miałem innego wyjścia. To była jedyna droga, żeby się przekonać, czy naprawdę straciłaś pamięć. Ale twoje oczy mówią prawdę. One nigdy mnie nie okłamały.
– Nie mam żadnego dokumentu! Przyszłam tu, bo ktoś zadzwonił i powiedział, że jesteś w niebezpieczeństwie. Nic więcej!
– Dość! – wybuchnie Kuzey i wyrwie jej torebkę. Znajdzie złożoną kartkę. - To właśnie dokument, o który cię prosiłem!
- Nie! - Sila chwyci kartkę i ją porwie.
- Dlaczego to zrobiłaś? Co przede mną ukrywasz?!
– Niczego! Zniszczyłam to, bo mi nie wierzysz! Kuzey, czy nie rozumiesz? Nawet jeśli coś pamiętam, to już nie ma znaczenia. Jesteś mężem Bahar – mojej siostry, osoby, którą kocham i szanuję najbardziej na świecie. Nie każ mi wracać do przeszłości, bo jeśli spróbujesz… odejdę. I tym razem już naprawdę nie wrócę.
– Pamiętasz... Wiem, że pamiętasz. I wiem też, dlaczego kłamiesz. Bo jestem z Bahar. Ale twoje oczy, Sila one nigdy mnie nie okłamały...
Sila w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" oszuka Kuzeya, że kocha innego
Nagle przyparta do muru Sila w 287 odcinku "Miłość i nadzieja" uzna, że nie ma innego wyjścia, jak tylko brnąć w swoje kłamstwa. Przekonać Kuzeya, że jego miejsce w jej sercu zajął ktoś inny, że nawet jeśli coś pamięta, to miłość, którą do niego czuła już się wypaliła.
– W moim sercu jest ktoś inny...
– Kto? Lekarz?
– Co to za różnica? Przeszłość pozostaje przeszłością. Dla mnie liczy się teraźniejszość... - powie Sila i odejdzie, a Kuzey już jej nie zatrzyma.
Sila przytuli Leventa przy Kuzeyu w 287 odcinku "Miłość i nadzieja"
W finale 287 odcinka "Miłość i nadzieja" Kuzey zobaczy jak Sila przytula doktora Leventa, jak znów wpada lekarzowi w ramiona, a ten z satysfakcją ją obejmuje. Prawnik znów nie zapanuje nad zazdrością o ukochaną! Chociaż obok niego będzie stała Bahar...