Miłość i nadzieja, odcinek 287: Kuzey zastawi pułapkę na Silę. Tak zyska dowód, że nie cierpi na amnezję - ZDJĘCIA

– Przyznaj się, że pamiętasz! Poprosiłem cię o przyniesienie dokumentu, który miał mnie uratować. Nikt oprócz ciebie nie wiedział, gdzie on jest. Pamiętasz wszystko. Nas, to, co było. Dlaczego to ukrywasz?

– Posłuchaj mnie…

– Wiem, dlaczego tak mówisz! Bo jestem mężem Bahar. Dlatego udajesz, że niczego nie pamiętasz!

– To ty mnie oszukałeś! Powiedziałeś, że zostałeś porwany, że grozi ci śmierć. Wciągnąłeś mnie w tę grę!

– Tak, oszukałem. Bo nie miałem innego wyjścia. To była jedyna droga, żeby się przekonać, czy naprawdę straciłaś pamięć. Ale twoje oczy mówią prawdę. One nigdy mnie nie okłamały.

– Nie mam żadnego dokumentu! Przyszłam tu, bo ktoś zadzwonił i powiedział, że jesteś w niebezpieczeństwie. Nic więcej!

– Dość! – wybuchnie Kuzey i wyrwie jej torebkę. Znajdzie złożoną kartkę. - To właśnie dokument, o który cię prosiłem!

- Nie! - Sila chwyci kartkę i ją porwie.

- Dlaczego to zrobiłaś? Co przede mną ukrywasz?!

– Niczego! Zniszczyłam to, bo mi nie wierzysz! Kuzey, czy nie rozumiesz? Nawet jeśli coś pamiętam, to już nie ma znaczenia. Jesteś mężem Bahar – mojej siostry, osoby, którą kocham i szanuję najbardziej na świecie. Nie każ mi wracać do przeszłości, bo jeśli spróbujesz… odejdę. I tym razem już naprawdę nie wrócę.

– Pamiętasz... Wiem, że pamiętasz. I wiem też, dlaczego kłamiesz. Bo jestem z Bahar. Ale twoje oczy, Sila one nigdy mnie nie okłamały...