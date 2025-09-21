Miłość i nadzieja, odcinek 286: Atak Sili. Przeżyje prawdziwy koszmar w domu Kuzeya - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 286 – środa, 24.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 286 odcinku "Miłość i nadzieja" Cavidan spróbuje podstępem zdobyć informacje o Sili. Wyśle do doktora Leventa sms-a, podszywając się pod córkę. Lekarz szybko zorientuje się, że wiadomość nie wyszła od Sili, a Bahar, by ratować sytuację, weźmie winę na siebie. Skłamie przed Kuzeyem, który jednak nie da się łatwo zwieść.

Upokorzenie w Sili w domu Kuzeya

Rozwścieczona Cavidan postanowi się odegrać. Każe Sili przynosić herbatę, piec desery i wykonywać kolejne polecenia jak zwykłej służącej.

– Nie o taką mi chodziło – powie z pogardą, kiedy córka poda jej filiżankę.

– Mamo, kazałaś zaparzyć mocniejszą – przypomni Sila.

– Tamta była za słaba, a ta jest za mocna. Nie umiesz parzyć herbaty? Zrób to należycie! – zruga ją Cavidan.

W tym momencie do salonu wejdą Hulya i Naciye. Zobaczą, jak daleko posuwa się Cavidan w swoim okrucieństwie.

– Wszystko każecie robić Yildiz, nie dręczcie jej – Cavidan nie ustąpi. – Poza tym, Sila nie lubi siedzieć bezczynnie. Zagnieć ciasto, a potem odbierz z pralni ubrania Bahar… – rozkaże jeszcze ostrzej.

Atak Sili w 286 odcinku "Miłość i nadzieja"

Upokorzona Sila nie wytrzyma presji. W kuchni dostanie ataku, zacznie szlochać, niemal krzyczeć i dosłownie wyć z bólu. Łzy i rozpacz całkowicie ją obezwładnią. Zasłoni ręką usta, by domownicy nie słyszeli jej dramatu. Zrozumie, że matka jej nie cierpi, że wspiera tylko Bahar.

Czy dramatyczny atak Sili wstrząśnie Kuzeyem na tyle, by wreszcie stanął po stronie ukochanej? Czy Bahar i Cavidan znowu spróbują obrócić wszystko przeciwko niej? Sytuacja w rezydencji stanie się nie do wytrzymania. Na szczęście prawnik jest coraz bliżej potwierdzenia, że Sila pamięta ich miłość. Kto wie, jak postąpi w sytuacji, gdy wyjdzie na jaw, że dziewczyna kocha go ze wzajemnością.