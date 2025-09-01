Miłość i nadzieja, odcinek 283: Kuzey będzie walczył o Silę z doktorem Leventem! Bahar będzie wściekła - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 283 - piątek, 19.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bliska relacja Sili i doktora Leventa w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" wzbudzi szaleńczą zazdrość Kuzeya! Co oczywiście nie umknie uwadze Bahar, która nie będzie mogła patrzeć jak mąż nadal wzdycha z miłości do jej starszej siostry. W efekcie cała czwórka uwikła się w pokrętny miłosny układ. Sila i Kuzey kochają się, ale przez Bahar nie mogą być razem, a doktor Levent jeszcze bardziej wszystko między nimi skomplikuje.

Kuzey zazdrosny o Silę w 283 odcinku "Miłość i nadzieja"

Podczas wizyty Leventa u Sili w domu Kuzeya w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" zazdrosny prawnik nie zdoła ukryć niechęci do rywala. Z trudem będzie patrzył, jak lekarz przytuli jego ukochaną! A potem będzie jeszcze gorzej, bo Sila i Levent wyjdą na spacer przy basenie, gdzie dojdzie do niegroźnego wypadku dziewczyny. Stanie tak niefortunnie, że skręci sobie kostkę i nie będzie mogła chodzić.

Kuzey pośpieszy rannej Sili z pomocą w 283 odcinku "Miłość i nadzieja"

Co prawda doktor Levent udzieli Sili pomocy, lecz to Kuzey w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie się prawdziwym bohaterem. Obserwując ich przez okno, zauważy, że Sila jest ranna. Nie zważając na Bahar, wybiegnie do ogrodu i od razu weźmie ukochaną na ręce, by przynieść ją do domu! Zaskoczona Sila nie zdąży się sprzeciwić, bo Kuzey już będzie trzymał ją w ramionach. Doktor Levent przegra tę walkę o Silę.

Bahar wściekła na Silę i Kuzeya w 283 odcinku "Miłość i nadzieja"

Wściekła Bahar w 283 odcinku "Miłość i nadzieja" nie powstrzyma Kuzeya przed udzielaniem pomocy Sili. Tylko swojej matce Cavidan wyżali się, że nie zniesie dłużej tego, że Kuzey cały czas kocha jej siostrę. W głowie Bahar zrodzi się plan, jak dzięki lekarzowi odsunąć Silę od męża.

