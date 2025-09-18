Miłość i nadzieja, odcinek 282: Pseudo pojednanie Sili z Cavidan. Będzie musiała przytulić córkę - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 282 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila spróbuje uciec, ale w 282 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey ją dogoni. Na oczach całej rodziny każe jej zostać i nie znikać więcej z jego życia.

- Czekaj, nie pozwolę ci odejść... – rzuci stanowczo prawnik.

Sila, zdesperowana, pójdzie w zaparte. Utrzymując, że pamięta jedynie ostatnie wydarzenia, postanowi odciąć się od dawnych uczuć.

- Pan Kuzey? Byłam w pana domu? Tak, wczoraj spotkaliśmy się i zemdlałam. Przypominam sobie – wyjaśni, udając zaskoczoną. – Poślubił pan Bahar, siostrzyczko... - Sila zwróci się do siostry.

Sila przytuli Bahar na oczach wszystkich

By przekonać wszystkich, że naprawdę nie pamięta swojej przeszłości z Kuzeyem, Sila teatralnie podejdzie do Bahar i weźmie ją w ramiona.

– Życzę wam szczęścia – powie, wywołując mieszane emocje u obserwujących.

Bahar, choć w środku będzie kipiała ze złości, pokaże światu idealny obrazek pojednania. Dla niej to kolejna szansa, by przekonać męża, że siostra nie jest dla nich zagrożeniem.

Cavidan w potrzasku. Przytuli Silę

Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Sila zwróci się bezpośrednio do matki.

– Mamo, nie przytulisz mnie? - zapyta. Cavidan znajdzie się w potrzasku. Nie będzie miała innej opcji, niż odegrać scenę pełną fałszu i objąć córkę w ramionach.

– Córko... – wyszepcze, chowając wściekłość i niechęć głęboko w sercu. to pseudo pojednanie czy początek nowej wojny? Cała rodzina będzie świadkiem tej „rodzinnej” sceny. Na pierwszy rzut oka sytuacja wyglądać będzie jak pojednanie, ale w rzeczywistości to tylko maskarada. Bahar i Cavidan wciąż będą knuły, by pozbyć się Sili raz na zawsze. A sama dziewczyna, grając niewinną, spróbuje uchronić Kuzeya przed jeszcze większym konfliktem.