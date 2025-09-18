Miłość i nadzieja, odcinek 282: Pseudo pojednanie Sili z Cavidan. Będzie musiała przytulić córkę - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2025-09-18 15:57

W 282 odcinku "Miłość i nadzieja" dojdzie do sceny, która zaskoczy wszystkich domowników rezydencji. Kuzey dopadnie Silę i nie pozwoli jej uciec, a Bahar i Cavidan z boku będą obserwowały, jak prawnik po raz kolejny broni ukochanej. Sila zdecyduje się na niebezpieczną grę, udając amnezję, będzie przekonywać, że pamięta tylko wydarzenia po wypadku. Publicznie przytuli Bahar, życząc jej i Kuzeyowi szczęścia, a następnie zwróci się do własnej matki. Cavidan, choć niechętna, będzie musiała przytulić córkę, by nie wyjść na potwora.

"Miłość i nadzieja" odcinek 282 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila spróbuje uciec, ale w 282 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey ją dogoni. Na oczach całej rodziny każe jej zostać i nie znikać więcej z jego życia.

- Czekaj, nie pozwolę ci odejść... – rzuci stanowczo prawnik.

Sila, zdesperowana, pójdzie w zaparte. Utrzymując, że pamięta jedynie ostatnie wydarzenia, postanowi odciąć się od dawnych uczuć.

- Pan Kuzey? Byłam w pana domu? Tak, wczoraj spotkaliśmy się i zemdlałam. Przypominam sobie – wyjaśni, udając zaskoczoną. – Poślubił pan Bahar, siostrzyczko... - Sila zwróci się do siostry. 

Sila przytuli Bahar na oczach wszystkich

By przekonać wszystkich, że naprawdę nie pamięta swojej przeszłości z Kuzeyem, Sila teatralnie podejdzie do Bahar i weźmie ją w ramiona.

Życzę wam szczęścia – powie, wywołując mieszane emocje u obserwujących.

Bahar, choć w środku będzie kipiała ze złości, pokaże światu idealny obrazek pojednania. Dla niej to kolejna szansa, by przekonać męża, że siostra nie jest dla nich zagrożeniem.

Cavidan w potrzasku. Przytuli Silę

Sytuacja stanie się jeszcze bardziej napięta, gdy Sila zwróci się bezpośrednio do matki.

– Mamo, nie przytulisz mnie? - zapyta.  Cavidan znajdzie się w potrzasku. Nie będzie miała innej opcji, niż odegrać scenę pełną fałszu i objąć córkę w ramionach.

Córko... – wyszepcze, chowając wściekłość i niechęć głęboko w sercu. to pseudo pojednanie czy początek nowej wojny? Cała rodzina będzie świadkiem tej „rodzinnej” sceny. Na pierwszy rzut oka sytuacja wyglądać będzie jak pojednanie, ale w rzeczywistości to tylko maskarada. Bahar i Cavidan wciąż będą knuły, by pozbyć się Sili raz na zawsze. A sama dziewczyna, grając niewinną, spróbuje uchronić Kuzeya przed jeszcze większym konfliktem.

Nosel wkręca
Pokój nad basenem
Nosel wkręca
Mediateka.pl
Sponsor podcastu:
Media Expert i Mediaexpert.pl