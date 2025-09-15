Miłość i nadzieja, odcinek 278: Levent przekona Kuzeya, że Sila jest niewinna! Nie ukryje jak bardzo ją kocha - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 278 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Mimo że Kuzey w 278 odcinku "Miłość i nadzieja" nadal nie obejrzy nagrania Alpera, w którym "ukochany" Sili wyznaje całą prawdę o jej porwaniu, amnezji, zażywanych narkotykach, to na wieść, że dziewczyna straciła pamięć dopadną go wątpliwości, czy słusznie postąpił, wypędzając ją z domu po ślubie z Bahar. Oczywiście Sila nie przyzna się Kuzeyowi, że odzyskała wspomnienia, że pamięta już wszystko, co się między nimi wydarzyło. By nie niszczyć szczęścia Bahar postanowi wyrzec się miłości do Kuzeya.

Levent stanie w obronie Sili w 278 odcinku "Miłość i nadzieja"

Podczas wizyty w klinice Kuzey w 278 odcinku "Miłość i nadzieja" usłyszy od doktora Leventa kilka słów bolesnej prawdy. Lekarz z psychiatryka, któremu Sila nie jest obojętna, postanowi przemówić prawnikowi do rozumu. Nie będzie w stanie dłużej bezczynnie patrzeć na to, jak Sila przez niego cierpi. Między mężczyznami dojdzie do pełnej napięcia rozmowy.

- Sila wszystko mi powiedziała. Nadal ją kochasz? - Nie... - zaprzeczy Kuzey. - Nie oszukuj siebie ani mnie. Sila cię kocha. A ty ją... - Muszę już iść! - Kuzeyu, nie uciekniesz od faktu, że Sila jest niewinna! - Skąd ta pewność? Skąd wiesz, że ona jest niewinna? Może ona kłamie! - To mój zawód. Kiedy rozmawiam z pacjentem, potrafię stwierdzić, czy fantazjuje. - Nigdy się nie mylisz? - Pomyłki się zdarzają... - Widziałam na własne oczy jak siedziała przy stole z tymi mężczyznami i jaka była szczęśliwa, gdy ją całowali! - A jeśli się mylisz i Sila jest niewinna? Jeśli kocha cię tak bardzo, jak ty ją? - zapyta go Levent.

Czy Kuzey uwierzy w niewinność Sili w 278 odcinku "Miłość i nadzieja"?

Te słowa Leventa w 278 odcinku "Miłość i nadzieja" zasieją w Kuzeyowi jeszcze większą niepewność co do Sili. By je rozwiać postanowi stanąć z ukochaną twarzą w twarz, spojrzeć jej w oczy i upewnić się, co tak naprawdę Sila czuje i jak mu wytłumaczy zdradę z Alperem, krzywdy, które mu wyrządziła.

