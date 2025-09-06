Miłość i nadzieja, odcinek 275: Kuzey nie znajdzie filmiku od Alpera! Nagranie przechwyci Cavidan - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 275 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Noc poślubną Kuzey i Bahar w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" spędzą oddzielnie. O poranku pan młody nadal będzie siedział przy basenie nad butelką whiskey, a rozczarowana i wściekła panna młoda obudzi się w małżeńskiej sypialni bez ukochanego. Kuzey wciąż będzie pijany, więc nie zorientuje się, co się działo poprzedniej nocy. Nawet nie zauważył Alpera, który podrzucił pod drzwi na tarasie pendrive z nagraniem, w którym ujawnił prawdę o Sili.

Cavidan dostanie wiadomość od Alpera w 275 odcinku "Miłość i nadzieja"

Tymczasem Cavidan ze snu wyrwie dźwięk wiadomości od Alpera. Matka Bahar w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" z przerażeniem odsłucha, to co jej nagra wspólnik. Dołączy też filmik, który zarejestrował poprzedniego wieczoru specjalnie dla Kuzeya.

- Mam dla ciebie prezent, ciociu Cavidan. Czeka na ciebie tuż za drzwiami. Nie istnieje coś takiego jak niedotrzymywanie umów. Dzięki mnie rzuciłaś Bahar w ramiona Kuzeya, ale nie zapłaciłaś mi ani grosza. Jeśli nie chcesz, by ten prezent zobaczyli wszyscy, przygotuj dwa miliony...

Pijany Kuzey w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" po nocy poślubnej, którą spędził z dala od Bahar, wcale nie będzie się śpieszył, żeby zobaczyć żonę. Alkohol pozwoli mu tylko na chwilę zapomnieć o Sili. Niestety prawnik nie wyrzuci jej ze swojego serca, chociaż będzie próbował wmówić Bahar, rodzinie i samemu sobie!

Hulya w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" znajdzie nagranie Alpera dla Kuzeya

Na tarasie pojawią się Naciye i Hulya, które z niepokojem będą wpatrywały się w Kuzeya w ślubnym garniturze. Nagle Hulya zauważy leżący przy drzwiach pendrive. W pobliżu zaczai się przestraszona Cavidan, gotowa na wszystko, by nagranie Alpera nie trafiło do Kuzeya, by mąż Bahar nie poznał prawdy o Sili.

- Co to jest? - zapyta matkę. - Myślę, że to zdjęcia ślubne. Murat miał je wysłać. Pewnie zostawił tutaj - odpowie Naciye i schowa nagranie do kieszeni spodni.

Kuzey zagrozi rodzinie wyprowadzką z domu w 275 odcinku "Miłość i nadzieja"

Matka i siostra Kuzeya w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" nie odpuszczą póki nie wyciągną od niego, dlaczego noc poślubną spędził bez Bahar, upijając się przy basenie. Prawnik będzie miał dosyć tego, że Hulya i Naciye wtrącają się do jego życia! Zagrozi, że jeśli nie zmienią postępowania, wyprowadzi się z Bahar z tego domu!

- Jeśli zamierzacie wtrącać się w nasze życie, zabiorę Bahar i przeprowadzę się do innego domu. Wtedy wszyscy będziemy mieli spokój. Jasne? - Kuzey, martwimy się o ciebie. Nie rozumiesz? To przez Silę, prawda? Przez to, że ją widziałeś? Nie możesz o niej zapomnieć? Nadal o niej myślisz… Jeśli tak, to dlaczego ożeniłeś się z Bahar? - Twoja siostra ma rację! Powinieneś pociągnąć do odpowiedzialności tę złodziejkę i kłamczuchę Silę! - dorzuci Naciye.

Po tych słowach matki Kuzey w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" wybuchnie gniewem. Wyzna Naciye i Hulyi, że wcale nie kocha Bahar, ale musiał wziąć z nią ślub, po tym, co między nimi zaszło.

— Ty mi to mówisz, mamo? Czy to nie ty najbardziej nalegałaś na mój ślub z Bahar? Nie ożeniłem się z Bahar, bo ją kocham. Zrobiłem to, bo myślałem o jej honorze. Naprawiłem sytuację, jak mogłem. I to koniec rozmowy!

Cavidan przejmie nagranie Alpera w 275 odcinku "Miłość i nadzieja", ale Yildiz zabierze jej pendrive

Ostatecznie w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" Naciye odda pendrive z filmikiem Alpera przebiegłej Cavidan, która będzie chciała zobaczyć "ślubne zdjęcia" Kuzeya i Bahar. A kiedy gosposia Yildiz przyłapie ją z urządzeniem, zacznie podejrzewać, że matka Bahar ma coś do ukrycia. To właśnie Yildiz pierwsza zobaczy nagranie Alpera i pozna prawdę o tym, co się stało z Silą.