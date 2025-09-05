Miłość i nadzieja, odcinek 275: Bahar i Kuzey po ślubie odwiedzą Silę w psychiatryku. Okłamie siostrę, że nic nie pamięta! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 275 - wtorek, 9.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Przełomowe spotkanie Sili i Bahar w psychiatryku, tuż po ślubie młodszej siostry z Kuzeyem, nastąpi w 275 odcinku "Miłość i nadzieja". Po skandalicznych wydarzeniach podczas ślubu, jak Kuzey wypędził Silę ze swojego domu, Bahar zdecyduje się odwiedzić ją w klinice psychiatrycznej. Nie przewidzi jednak jednego, że na miejscu pojawi się także Kuzey.

Bahar w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" okłamie Silę, że Kuzey jest w niej zakochany

Fałszywą, złą do szpiku kości Bahar w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" ogarną wątpliwości, czy zerwać kontakt z Silą, by mąż nigdy nie poznał prawdy, o tym, co spotkało ukochaną i by siostra nie odebrała jej Kuzeya. Bahar wybierze najlepsze dla siebie wyjście, wzbudzając litość w Sili opowie jej o wielkiej miłości, jaka połączyła ją i Kuzeya.

- W ogóle nie jesteś na mnie zła? Nie złościsz się, że poślubiłam Kuzeya? Kocham go, siostro. Tak bardzo się w nim zakochałam, że zapomniałam nawet o tobie... On też mnie kocha. Kocha mnie niezwykle mocno. Jesteśmy szczęśliwi. Po twoim odejściu staliśmy się sobie bliżsi niż kiedykolwiek. Rozmawialiśmy godzinami, dzieliliśmy się wszystkim… Aż pewnej nocy oddaliśmy się sobie... - okłamie Silę podła Bahar. - Proszę... nie gniewaj się na mnie. Spróbuj mnie zrozumieć. Nie niszcz naszego szczęścia... - doda.

Sila w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" powie Bahar, że cierpi na amnezje i nie pamięta Kuzeya

Po tym wyznaniu Bahar w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila okłamie siostrę, że cierpi na amnezję, że straciła pamięć i nie pamięta wydarzeń ostatnich miesięcy. Jej ostatnim wspomnieniem jest wypadek Kuzeya.

- Dlaczego miałabym być zła? - zapyta Sila. - Kuzey miał wypadek. Znalazłam go w samochodzie. Potem nic już nie pamiętam. Co jeszcze się wydarzyło? Nic nie pamiętam... - Jak to? Nic nie pamiętasz? - Bahar będzie zaskoczona. - Nic... Wczoraj ludzie mówili mi różne rzeczy. Byli na mnie wściekli, ale nie rozumiałam dlaczego,bo nic nie pamiętam. Co ja mam wspólnego z Kuzeyem? Nieważne… On jest twoim mężem. Życzę wam szczęścia... - powie Sila z trudem okłamując siostrę. - Cieszę się, że jesteś zakochana. Nie wstydź się tego. Pasujecie do siebie. Nie pamiętam wszystkiego, ale mam wrażenie, że to uczucie pojawiło się po moim wypadku, prawda? Nie wiem nawet, dlaczego trafiłam do tego miejsca, ale wszyscy są na mnie źli. Kuzey, mama… wszyscy... I proszę nie mów nikomu, że się widziałyśmy. Nie chcę, żeby się na ciebie wściekli przeze mnie... - doda Sila.

Kuzey nie pozna prawdy o Sili w 275 odcinku "Miłość i nadzieja"

Niespodziewanie rozmowę Sili z Bahar w 275 odcinku "Miłość i nadzieja" zauważy Kuzey, który przyjedzie do kliniki na spotkanie z doktorem Leventem. Będzie zaskoczony widokiem Sili w stroju pacjentki. Tymczasem Sila przytuli Bahar i schowa się za drzewem, by siostra jej nie widziała. Dopiero wówczas zacznie płakać. W tym momencie Bahar zobaczy męża, ale okłamie go, by Kuzey z nią został!