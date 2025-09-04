Miłość i nadzieja, odcinek 292: Ślub Sili i Leventa w domu Kuzeya! Nie będzie mógł patrzeć, jak wychodzi za mąż za lekarza - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 292 - wtorek, 30.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Ślub Sili i Leventa w 292 odcinku "Miłość i nadzieja" to będzie przykra konieczność. Ona nie przestanie kochać Kuzeya, a lekarz z kliniki psychiatrycznej w prawdzie będzie jej bliski, ale nie na tyle, by została jego żoną. Dlaczego więc doktor Levent oświadczy się Sili i będzie mu zależało na szybkim ślubie? Lekarz padnie ofiarą szantażu Bahar, która w ten sposób będzie próbowała pozbyć się starszej siostry, żeby nie odebrała jej Kuzeya!

Tak będzie wyglądał ślub Sili i Leventa w 292 odcinku "Miłość i nadzieja"

Po błyskawicznych zaręczynach Sili i Leventa w 292 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar razem z bezwzględną matką Cavidan zorganizują ślub w domu Kuzeya! Oprócz młodej pary w ślubnej ceremonii wezmą udział także członkowie rodziny Kuzeya: jego matka Naciye, siostra Hulya oraz ciotka Feraye, która jest biologiczną matką Sili, ale żadna z nich o tym jeszcze nie wie.

Zazdrosny i wściekły Kuzey w 292 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie nawet ukrywał, że jest przeciwny ślubowi Sili i Leventa! Początkowo nawet nie pojawi się na "rodzinnej" uroczystości, ale Bahar ściągnie go do domu jednym telefonem. Wszyscy będą widzieli, że Sila wcale nie chce zostać żoną Leventa, że kocha Kuzeya, tak jak on ją, lecz odegrają niezły spektakl ze względu na Bahar.

Matka Kuzeya w 292 odcinku "Miłość i nadzieja" włoży Sili i Leventowi na palce obrączki

W decydującym momencie ślubu Sili i Leventa, kiedy w 292 odcinku "Miłość i nadzieja", Naciye włoży narzeczonym na palce obrączki, a wredna Cavidan będzie pękała z radości, że udało jej się pozbyć przybranej córki, że nie zagrozi już małżeństwu Bahar i Kuzeya, prawnik wyjdzie na taras. Przez okno będzie patrzył na przebieg ślubu, gdy Levent obdaruje Silę kosztowną biżuterią.

Podczas ślubu Sili i Kuzeya w 292 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar zaprosi młodą parę do tańca! Zmusi też Kuzeya, żeby z nią zatańczył. On cały czas będzie spoglądał na Silę, nieszczęśliwą w ramionach męża.