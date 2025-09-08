Miłość i nadzieja, odcinek 274: Alper nagra filmik dla Kuzeya i ujawni prawdę, co się stało z Silą! Tak pogrąży Cavidan - ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja" odcinek 274 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Podczas wesela Bahar i Kuzeya w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila wyjdzie z ukrycia i wybuchnie awantura, która doprowadzi do tego, że niewinna dziewczyna znów stanie się celem okrutnego ataku. Nie tylko ze strony Kuzeya i jego rodziny, ale także wyrodnej macochy, którą uważa za swoją matkę.

Alper świadkiem ataku Kuzeya na Silę w 274 odcinku "Miłość i nadzieja"

Po tym jak Kuzey wypędzi Silę z domu, w pełnych złości słowach wykrzyczy jej prosto w twarz, że nie chce jej więcej widzieć, że ma się wynieść i nigdy nie wracać, bo on poślubił Bahar, Alper w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" postanowi działać. Z oddali będzie się przyglądał temu jak Kuzey poniża Silę, jak podła Cavidan robi z niej złodziejkę i tak tego nie zostawi. Choć chciał dalej szantażować Cavidan, po tym, co teraz zobaczy, zmodyfikuje swój plan wobec wspólniczki.

- Oszukałaś Kuzeya, Cavidan…Za pomocą Bahar zdobyłaś fortunę, a Sila i ja musimy cierpieć. Jeszcze tego pożałujesz… - powie do siebie Alper w 274 odcinku "Miłość i nadzieja".

Po powrocie do swojej kryjówki w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" Alper nagra filmik dla Kuzeya, w którym ujawni, czego dopuścił się razem z Cavidan wobec Sili, a także jego matki Naciye. Wideo wyśle do mściwej Cavidan, żądając od niej dwóch milionów lir. Kopię nagrania zgra na pendrive'a.

Oto co będzie w nagraniu Alpera dla Kuzeya w 274 odcinku "Miłość i nadzieja"

– Kuzeyu, porwałem Silę. Przez wiele dni podawałem jej narkotyki. Przekonałem ją, że jesteś naszym wrogiem. Potem straciła pamięć. Wmówiłem jej, że to ty ją porwałeś i nie dajesz jej spokoju. Na twój widok straciła pamięć. Sila bardzo cię kocha... Mnie nigdy nie kochała. Nigdy nie zrobiła nic złego. Za wszystkim stoję ja i jej matka! Cavidan od początku realizowała swój plan. Poświęciła Silę i mnie, żeby wydać za ciebie Bahar. Sila jest niewinna. Matka przekonała ją, że nie żyję... Przekonała do małżeństwa ciebie i twoją matkę. Sila jest niewinna - wyzna Alper.

Dowód prawdy o Sili w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" Alper zaniesie do domu Kuzeya, podrzuci pendrive pod drzwi od tarasu. W tym czasie przybity Kuzey, zamiast spędzać noc poślubną z Bahar, będzie się upijał samotnie przy basenie. Nie zauważy Alpera, a tym bardziej nagrania, które zostawi "facet" Sili.

Jedno jest pewne, Kuzey nie znajdzie filmiku od Alpera w 274 odcinku "Miłość i nadzieja". Pendrive trafi w ręce kogoś innego...

