Miłość i nadzieja, odcinek 274: Alper nagra dla Kuzeya filmik i ujawni prawdę o Sili. W ten sposób pogrąży Cavidan i Bahar - ZDJĘCIA

Miłość i nadzieja" odcinek 274 - poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2
Podczas wesela Bahar i Kuzeya w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila wyjdzie z ukrycia i wybuchnie awantura, która doprowadzi do tego, że niewinna dziewczyna znów stanie się celem okrutnego ataku. Nie tylko ze strony Kuzeya i jego rodziny, ale także wyrodnej macochy, którą uważa za swoją matkę.
Alper świadkiem ataku Kuzeya na Silę w 274 odcinku "Miłość i nadzieja"
Po tym jak Kuzey wypędzi Silę z domu, w pełnych złości słowach wykrzyczy jej prosto w twarz, że nie chce jej więcej widzieć, że ma się wynieść i nigdy nie wracać, bo on poślubił Bahar, Alper w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" postanowi działać. Z oddali będzie się przyglądał temu jak Kuzey poniża Silę, jak podła Cavidan robi z niej złodziejkę i tak tego nie zostawi. Choć chciał dalej szantażować Cavidan, po tym, co teraz zobaczy, zmodyfikuje swój plan wobec wspólniczki.
Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinek 281: Sila i Kuzey znów razem! Uwierzy, że go nie zdradziła, ale nie zostawi Bahar - ZDJĘCIA
- Oszukałaś Kuzeya, Cavidan…Za pomocą Bahar zdobyłaś fortunę, a Sila i ja musimy cierpieć. Jeszcze tego pożałujesz… - powie do siebie Alper w 274 odcinku "Miłość i nadzieja".
Po powrocie do swojej kryjówki w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" Alper nagra filmik dla Kuzeya, w którym ujawni, czego dopuścił się razem z Cavidan wobec Sili, a także jego matki Naciye. Wideo wyśle do mściwej Cavidan, żądając od niej dwóch milionów lir. Kopię nagrania zgra na pendrive'a.
Oto co będzie w nagraniu Alpera dla Kuzeya w 274 odcinku "Miłość i nadzieja"
– Kuzey, porwałem Silę. Przez wiele dni podawałem jej tabletki, które zamgliły jej umysł. Wmawiałem jej, że jesteś naszym wrogiem, że chcesz ją skrzywdzić. Potem przekonałem ją, że to ty ją porwałeś i nie dajesz jej spokoju. Sila bardzo cię kocha... Mnie nigdy nie kochała. Nie zrobiła nic złego. Cała ta historia od początku była uknuta przez Cavidan. Żebyś poślubił Bahar, wykorzystała mnie i Silę jak pionki w swojej grze. Przekonała twoją matkę, że mnie zabiła, a was oboje zmusiła do zaakceptowania tego małżeństwa. Sila jest niewinna. Całkowicie niewinna...
Dowód prawdy o Sili w 274 odcinku "Miłość i nadzieja" Alper zaniesie do domu Kuzeya, podrzuci pendrive pod drzwi od tarasu. W tym czasie przybity Kuzey, zamiast spędzać noc poślubną z Bahar, będzie się upijał samotnie przy basenie. Nie zauważy Alpera, a tym bardziej nagrania, które zostawi "facet" Sili.
Jedno jest pewne, Kuzey nie znajdzie filmiku od Alpera w 274 odcinku "Miłość i nadzieja". Pendrive trafi w ręce kogoś innego...
Zobacz też: Miłość i nadzieja, odcinek 275: Tak Sila zachowa się wobec Bahar po ślubie z Kuzeyem! Nie wybaczy siostrze? - ZDJĘCIA