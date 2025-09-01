Miłość i nadzieja, odcinek 272: Tak Sila dotrze na ślub Bahar i Kuzeya! Ukryje się w samochodzie doktora Leventa - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 272 - piątek, 5.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 272 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Sila wreszcie odzyska wspomnienia i przypomni sobie Kuzeya! I choć za pierwszym razem na jego widok i myśl o nim uciekła, gdyż była za bardzo zdezorientowana i niepewna, to tym razem będzie inaczej, gdyż już syka pewność, że Bozbey, którego wtedy widziała jest jej ukochanym, o którym opowiadała doktorowi Leventowi.

I w 272 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") natychmiast mu się tym pochwali. Jednak lekarz postanowi się upewnić, czy aby na pewno Sila się nie myli, a Kuzey, który będzie prawnikiem ich kliniki, faktycznie będzie jej ukochanym. I zyska ją nie tylko od samej zainteresowanej, ale także i recepcjonistki kliniki, która potwierdzi, że Sila faktycznie mieszka w domu Bozbeya, czym mocno go zszokuje!

- Mam adres i numer telefonu domku. Dom Kuzeya Bozbeya. Ona tam mieszka - przyzna recepcjonistka.

Doktor Levent okłamie Silę w sprawie Kuzeya w 272 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

A wszystko przez to, że w 272 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") doktor Levent będzie wiedział, że lada moment Kuzey bierze ślub z Bahar, na który z resztą sam go zaprosi. I z tego względu postanowi nie dopuścić do ich spotkania, aby nie zepsuć im uroczystości. Dlatego posunie się do kłamstwa i oszuka Silę, że nie udało mu się odnaleźć jego adresu!

- Znalazł pan Kuzeya? - spyta z nadzieją Sila.

- Niestety nie. Ale nadal będę próbował. Porozmawiamy, gdy przyjdzie - okłamie ją lekarz.

- Chcę go zobaczyć chociaż raz. On na pewno mnie pozna. Proszę, chociaż raz - zacznie go błagać pacjentka,

- Postaram się - zapewni ją doktor Levent, po czym Sila zbierze się do wyjścia.

A następnie o to samo w 272 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") poprosi zaskoczoną recepcjonistkę, która, gdy jednak pozna prawdę, to obieca dochować sekretu! Tyle tylko, że ani ona, ani on nie będą świadomi, że ich rozmowę będzie słyszeć Sila, która nie odejdzie za daleko, a jedynie za ścianę!

- To naprawdę jej adres - zauważy recepcjonistka.

- Nie mogę jej tam zaprowadzić. Kuzey Bozbey dziś bierze ślub. Jestem zaproszony. Najpierw z nim pomówię. Jeśli zechce, to ją odwiedzi. Zaraz do niego jadę. Ona nie może wiedzieć - zdradzi jej lekarz, co ona uszanuje - Dobrze.

Sila zdemaskuje lekarza i pojedzie z nim na ślub Kuzeya i Bahar w 272 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

I oczywiście, w 272 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") będzie innego zdania niż doktor Levent czy recepcjonistka kliniki psychiatrycznej. I za wszelką cenę postanowi spotkać się z Kuzeyem jeszcze przed jego ślubem. Licząc na to, że uda jej się go przed nim powstrzymać, a tym samym sprawić, aby znów byli razem! Dlatego zakradnie się za lekarzem do jego samochodu i dzięki temu zyska szansę, aby się tam dostać, gdyż doktor Levent zapomni o swoich dokumentach i będzie musiał się wrócić!

- Dokumenty... - przypomni sobie lekarz, po czym wysiądzie z samochodu i wróci się po nie do kliniki.

- Kuzey, jadę do ciebie. Wszystko ci powiem. Przebaczysz mi - zapowie pewna swego Sila, która w tym momencie wsiądzie do samochodu doktora Leventa i ukryje się za jego siedzeniem.

I na jej szczęście w 272 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") lekarz nie zorientuje się, że ma z tyłu pasażera na gapę. I w związku z tym, gdy będzie miał już dokumenty, ruszy na ślub Kuzeya i Bahar wraz z Silą!