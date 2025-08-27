Miłość i nadzieja, odcinek 266: Sila nie pozna Bahar w klinice. Zabierze od niej Kuzeya - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 266 - czwartek, 28.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sumienie ruszy Bahar i w 266 odcinku "Miłość i nadzieja" zjawi się w klinice psychiatrycznej z wizytą u Sili. Na własne oczy przekona się, że pielęgniarka nie kłamała, gdy powiedziała jej, w jak fatalnym stanie psychicznym jest siostra. Oczywiście ani słowem nie wspomni nikomu w domu Kuzeya, gdzie jest Sila. Będzie się bała, że Kuzey odnajdzie ukochaną i wtedy cały jej plan zdobycia prawnika legnie w gruzach.

Kuzey i Bahar w tym samym czasie w 266 odcinku "Miłość i nadzieja" przyjadą do kliniki, gdzie jest Sila

Jednego Bahar jednak nie przewidzi, że Kuzey w 266 odcinku "Miłość i nadzieja" też przyjedzie do kliniki, bo dogadał się z dyrekcją, prowadzi sprawy prawne pacjentów. Zanim jednak Bahar zorientuje się, że Kuzey jest tak blisko jej starszej siostry, stanie obok Sili i będzie wpatrywała się w nią z niedowierzaniem. Pod wpływem leków uspokajających cierpiąca na amnezję Sila kompletnie straci rozum, przytulając kamień, będzie myślała, że to Bahar!

- Siostro... - zwróci się do Sili, ale ta jej nie pozna. - Śpij Bahar, śpij moja niebieskooka... Wiem, że się boi gdy mnie nie ma, ale jestem przy tobie. Nigdy cię nie opuszczę. Choćby cały świat zwrócił się przeciwko tobie, nie opuszczę cię... Robi się zimno. Mówiłam, że siostra sobie sama nie poradzi. Tylko ja cię okryję i utulę, więc mi ciebie przynieśli. I teraz jestem przy tobie. Nigdy cię nie opuszczę... Jestem przy tobie i zawsze będę... Nie płacz, Bahar. Jestem przy tobie siostrzyczko... Nic ci nie grozi. Jestem przy tobie... Zawsze cię ochronię... - Siostro... - powie Bahar na pożegnanie.

Przez Bahar w 266 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey nie zobaczy Sili

A kiedy nagle Bahar zauważy Kuzeya w 266 odcinku "Miłość i nadzieja" wpadnie w panikę, że gdy ukochany znajdzie Silę, ona nie będzie już miała żadnych szans, by go zdobyć. Szybko wymyśli kłamstwo, żeby wyjaśnić swoją obecność w klinice. Wystraszona Bahar dopuści do tego, żeby Sila i Kuzey się spotkali, aby mężczyzna dowiedział się o jej amnezji i psychicznym obłędzie.