Miłość i nadzieja, odcinek 266: Kuzey spotka Bahar w klinice! Nie powie mu o Sili - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 266 - czwartek, 28.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar zjawi się w klinice psychiatrycznej, w której wyląduje Sila po swoim wypadku i utracie pamięci. Oczywiście, jej siostra o niczym nie powie Kuzeyowi, gdyż nie będzie chciała, aby ją odnajdywał. A to dlatego, że szalenie będzie się obawiać, że mogłaby go jej odbić.

I w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") sama postanowi ją odwiedzić i sprawdzić, w jakim jest stanie i to za plecami Kuzeya! Jednak nie przewidzi tego, że i jej ukochany tam będzie, przez co bez trudu ją dostrzeże! W przeciwieństwie do Sili, która nieustannie będzie siedzieć do niego plecami za drzewem!

- Bahar? - zdziwi się jej widokiem.

Bahar okłamie Kuzyea w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Wówczas w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") spanikowana Bahar natychmiast do niego podejdzie, aby on przypadkiem nie zbliżył się za blisko i nie dostrzegł Sili. I choć tak faktycznie się stanie, to jednak ciekawy Kuzey i tak jej nie odpuści!

- Co tu robisz? Co się stało? - zacznie wypytywać ją Kuzey.

- Wytłumaczę ci - wypali przerażona Bahar, w głowie której pojawią się wspomnienia z siostrą.

- Co mi wytłumaczysz? - zdziwi się mężczyzna.

Ale wtedy w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar przypomni sobie intymne chwile z Kuzeyem, a także ostrzeżenie swojej matki! I wówczas szybko wycofa się ze swoich tłumaczeń i zmieni temat!

- Zapomniałeś portfela. Wczoraj nie zdążyłam cię dogonić. Zabrałam go ze sobą - powie Bahar.

- Dzięki. Szukałem go - odpowie Kuzey.

Bahar zabierze Kuzeya od Sili w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

A następnie w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") postanowi jak najszybciej go stamtąd zabrać, co w pierwszej chwili jej się uda!

- Idziemy? - spyta Bahar.

- Tak. Miałem tu coś załatwić, ale zrobię to przez telefon - uzna Kuzey, po czym wspólnie ruszą w kierunku samochodu.

Tyle tylko, że w ostatnim momencie w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey przypomni sobie, że nie wziął ze sobą swoich dokumentów! I choć Bahar zaproponuje, że wróci się po nie za niego, to jednak on postanowi zrobić to osobiście. I wówczas Bahar zacznie aż drżeć na myśl o ich możliwym spotkaniu.

- Zapomniałem teczki z pełnomocnictwami - powie jej Kuzey.

- Pójdę po nią - zaoferuje Bahar.

- Nie wiesz, gdzie jest. Zaczekaj tu - poprosi ją, co ona oczywiście zgodzi się uczynić, choć w środku będzie kłębkiem nerwów - A co jeśli się spotkają? Ale na jej szczęście, Kuzey jej nie zobaczy. Tyle tylko, że Sila zobaczy jego i na myśl o nim od razu ucieknie, co jednak nie ujdzie jego uwadze!