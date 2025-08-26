Miłość i nadzieja, odcinek 266: Sila ucieknie na widok Kuzeya! Nie rozpozna jej - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2025-08-26 19:44

W 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey ponownie zjawi się w klinice psychiatrycznej, w której będzie przebywać Sila. I choć zakochanych znów będą dzielić zaledwie metry, to niestety początkowo się nie spotkają. Do czasu aż w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") prawnik nie zawróci po swoje dokumenty, a jego ukochana nie spojrzy się w jego kierunku i nie usłyszy jego imienia! To wtedy do Sili zaczną wracać wspomnienia, na myśl, których od razu ucieknie. I mimo iż zrobi to tak ostentacyjnie, że Kuzey to zauważy, to jednak nie zdąży dostrzec jej twarzy, przez co nie będzie wiedział, że to właśnie ona! Ale nie przejdzie wokół tego obojętnie! Co zrobi? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 266 - czwartek, 28.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey znów zjawi się w klinice psychiatrycznej, w której po wypadku i utracie pamięci będzie przebywać Sila. I choć zakochani znów będą od siebie na wyciągnięcie ręki, to jednak początkowo ponownie się nie spotkają, gdyż ukochana Kuzeya wciąż będzie siedzieć do niego tyłem, a w dodatku jeszcze za drzewem!

Ale co się odwlecze, to w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") nie uciecze! I choć Kuzey już będzie miał odjeżdżać z kliniki, to jednak zawróci, gdy odkryje, że nie ma ze sobą dokumentów. I wtedy dojdzie do przełomu!

Sila zobaczy i zacznie przypominać sobie Kuzeya w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

A wszystko przez to, że w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Sila w końcu się odwróci i sama dostrzeże Kuzeya, którego zacznie sobie przypominać. A zwłaszcza, gdy z ust doktora padnie jeszcze jego imię!

- Pan Kuzey? - spyta doktor Levent, a gdy mężczyzna potwierdzi, to zszokowana Sila aż wstanie z wrażenia.

Tym bardziej, że wtedy w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") w jej głowie pojawią się obrazki z przeszłości, w których zobaczy właśnie tego mężczyznę! I wówczas nie wytrzyma! Sila głośno rzuci kamieniem, po czym wścieknie się i ucieknie, co nie ujdzie uwadze Kuzeya! Tyle tylko, że zrobi to tak szybko, że nie zdąży on dostrzec jej twarzy! A i od doktora nie pozna jej prawdziwej tożsamości!

- Co się dzieje? - spyta Kuzey. 

- To jedna z pacjentek. Muszę iść. Przepraszam - powie lekarz, po czym zostawi go i pobiegnie za Silą.

Kuzey nie dowie się w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut"), że uciekinierką była Sila!

I w tym momencie w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") i Kuzey wyjdzie, nieświadomy tego, że uciekinierką była właśnie Sila! Tym bardziej, że i Bahar, która będzie z nim na miejscu także mu tego nie powie, mimo iż doskonale będzie wiedzieć o tym, że to ona!

- Co się stało? - spyta Bahar.

- Jakaś pacjentka uciekła. Lekarz za nią pobiegł - odpowie Kuzey, na co ona odetchnie z ulgą, iż nie dowiedział, że jest nią Sila.

Jednak jej krzyk w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") da mu mocno do myślenia. I już w kolejnym odcinku przyjdzie mu na myśl, że to mogła być właśnie Sila! I choć Bahar zrobi wszystko, aby wybić mu to z głowy, to jednak to nie da spokoju Kuzeyowi!

