Miłość i nadzieja, odcinek 266: Sila ucieknie na widok Kuzeya! Nie rozpozna jej - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 266 - czwartek, 28.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey znów zjawi się w klinice psychiatrycznej, w której po wypadku i utracie pamięci będzie przebywać Sila. I choć zakochani znów będą od siebie na wyciągnięcie ręki, to jednak początkowo ponownie się nie spotkają, gdyż ukochana Kuzeya wciąż będzie siedzieć do niego tyłem, a w dodatku jeszcze za drzewem!

Ale co się odwlecze, to w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") nie uciecze! I choć Kuzey już będzie miał odjeżdżać z kliniki, to jednak zawróci, gdy odkryje, że nie ma ze sobą dokumentów. I wtedy dojdzie do przełomu!

Sila zobaczy i zacznie przypominać sobie Kuzeya w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

A wszystko przez to, że w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Sila w końcu się odwróci i sama dostrzeże Kuzeya, którego zacznie sobie przypominać. A zwłaszcza, gdy z ust doktora padnie jeszcze jego imię!

- Pan Kuzey? - spyta doktor Levent, a gdy mężczyzna potwierdzi, to zszokowana Sila aż wstanie z wrażenia.

Tym bardziej, że wtedy w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") w jej głowie pojawią się obrazki z przeszłości, w których zobaczy właśnie tego mężczyznę! I wówczas nie wytrzyma! Sila głośno rzuci kamieniem, po czym wścieknie się i ucieknie, co nie ujdzie uwadze Kuzeya! Tyle tylko, że zrobi to tak szybko, że nie zdąży on dostrzec jej twarzy! A i od doktora nie pozna jej prawdziwej tożsamości!

- Co się dzieje? - spyta Kuzey.

- To jedna z pacjentek. Muszę iść. Przepraszam - powie lekarz, po czym zostawi go i pobiegnie za Silą.

Kuzey nie dowie się w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut"), że uciekinierką była Sila!

I w tym momencie w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") i Kuzey wyjdzie, nieświadomy tego, że uciekinierką była właśnie Sila! Tym bardziej, że i Bahar, która będzie z nim na miejscu także mu tego nie powie, mimo iż doskonale będzie wiedzieć o tym, że to ona!

- Co się stało? - spyta Bahar.

- Jakaś pacjentka uciekła. Lekarz za nią pobiegł - odpowie Kuzey, na co ona odetchnie z ulgą, iż nie dowiedział, że jest nią Sila.

Jednak jej krzyk w 266 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") da mu mocno do myślenia. I już w kolejnym odcinku przyjdzie mu na myśl, że to mogła być właśnie Sila! I choć Bahar zrobi wszystko, aby wybić mu to z głowy, to jednak to nie da spokoju Kuzeyowi!