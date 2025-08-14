Miłość i nadzieja, odcinek 259: Śmierć Alpera podczas szarpaniny z Naciye i Cavidan! To matka Kuzeya go zabije - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 259 - wtorek, 19.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Śmierć Alpera nastąpi niespodziewanie w 259 odcinku "Miłość i nadzieja", kiedy Cavidan będzie chciała uwolnić się od szantażysty, któremu sprzedała Silę! Przebiegła matka Sili i Bahar nie będzie miała pojęcia, że Naciye bacznie się jej przygląda, że podejrzewa ją o najgorsze i czeka na dogodny moment, by zdemaskować intrygantkę. Kiedy tylko Cavidan wyjdzie z rezydencji Kuzeya, jego matka ruszy jej śladem.

Tak Naciye w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" dotrze do lasu i stanie się świadkiem dobicia targu Cavidan z Alperem, przekazania mu pieniędzy w zamian za milczenie.

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinki 258-262. Kuzey odtrąci Silę, która wpadnie pod samochód. Seda o krok od zabicia Zeynep. Streszczenia odcinków od 18 do 22.08.2025 – ZDJĘCIA

– Masz tu dwa miliony – powie Cavidan, a chłopak Sili weźmie od niej papierową torebkę. – Alper i te pieniądze… To moje pieniądze! – matka Kuzeya z trudem zapanuje nad gniewem. – Co za bezczelność… – wyciągnie telefon i zacznie nagrywać wszystko z ukrycia.

W 259 odcinku "Miłość i nadzieja" Naciye zabije Alpera w obronie własnej

Nagle z zarośli dobiegnie podejrzany dźwięk i Alper w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" zauważy czającą się w krzakach Naciye. Podejdzie do niej i wyciągnie nóż. Na próżno Cavidan spróbuje go powstrzymać. Coraz bardziej spanikowana matka Kuzeya zacznie krzyczeć, wzywać policję. Dojdzie do szarpaniny między nią, Alperem i Cavidan. Nagle ostrze noża, które Alper będzie trzymał w ręku wbije się mu w brzuch! Martwy mężczyzna padnie na ziemię.

Tak Cavidan wykorzysta śmierć Alpera w 259 odcinku "Miłość i nadzieja"

Przerażona Cavidan w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" drżącymi rękami przyłoży palce do jego szyi i powie, że Alper nie żyje. Naciye wpadnie w jeszcze większą panikę, a Cavidan zacznie krzyczeć, że jest morderczynią i trafi do więzienia. Co prawda matka Kuzeya będzie się broniła, że działała w obronie własnej, ale Cavidan wykorzysta śmierć Alpera do własnych celów. Tak zdobędzie haka na Naciye...

– Prawda nie ma znaczenia! – Cavidan wbije w nią lodowaty wzrok. – Policja nie będzie ci wierzyć! A jeśli to wyjdzie na jaw ludzie będą mówić, że matka Kuzeya Bozbeya jest morderczynią! - Nie jestem morderczynią! – Opanuj się. Nikt nie musi się o tym dowiedzieć. Nic się nie stało. Rozumiesz? Nic się nie stało... - zapewni Cavidan.

Obie bohaterki tureckiego serialu w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" zostawią zabitego Alpera w lesie. Wrócą do domu Kuzeya jakby nic się nie stało.