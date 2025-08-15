Miłość i nadzieja, odcinek 259: Śmierć Alpera podczas szarpaniny z Naciye i Cavidan! Matka Kuzeya go zabije - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2025-08-15 8:06

W 259 odcinku tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Alper zginie z rąk Naciye! Jak do tego dojdzie, że matka Kuzeya zabije mężczyznę, który kupił Silę od jej przybranej matki Cavidan? Naciye postawi sobie za cel odkrycie, co knuje matka Sili i Bahar i dlaczego ukochana Kuzeya tak nagle go zostawiła. To dlatego w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" Naciye zacznie śledzić Cavidan i z ukrycia zobaczy na własne oczy, jak ta przekazuje Alperowi pieniądze. Właśnie wtedy dojdzie do zbrodni. Zobacz ZDJĘCIA jak podczas szarpaniny Naciye zabije Alpera. Czy za zabójstwo trafi do więzienia?

"Miłość i nadzieja" odcinek 259 - wtorek, 19.08.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Śmierć Alpera nastąpi niespodziewanie w 259 odcinku "Miłość i nadzieja", kiedy Cavidan będzie chciała uwolnić się od szantażysty, któremu sprzedała Silę! Przebiegła matka Sili i Bahar nie będzie miała pojęcia, że Naciye bacznie się jej przygląda, że podejrzewa ją o najgorsze i czeka na dogodny moment, by zdemaskować intrygantkę. Kiedy tylko Cavidan wyjdzie z rezydencji Kuzeya, jego matka ruszy jej śladem.

Tak Naciye w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" dotrze do lasu i stanie się świadkiem dobicia targu Cavidan z Alperem, przekazania mu pieniędzy w zamian za milczenie. 

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinki 258-262. Kuzey odtrąci Silę, która wpadnie pod samochód. Seda o krok od zabicia Zeynep. Streszczenia odcinków od 18 do 22.08.2025 – ZDJĘCIA

Super Seriale SE Google News

Polecany artykuł:

Miłość i nadzieja, odcinek 259: Sila ciężko ranna w wypadku po rozstaniu z Kuze…

– Masz tu dwa miliony – powie Cavidan, a chłopak Sili weźmie od niej papierową torebkę. 

– Alper i te pieniądze… To moje pieniądze! – matka Kuzeya z trudem zapanuje nad gniewem. – Co za bezczelność… – wyciągnie telefon i zacznie nagrywać wszystko z ukrycia.

W 259 odcinku "Miłość i nadzieja" Naciye zabije Alpera w obronie własnej 

Nagle z zarośli dobiegnie podejrzany dźwięk i Alper w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" zauważy czającą się w krzakach Naciye. Podejdzie do niej i wyciągnie nóż. Na próżno Cavidan spróbuje go powstrzymać. Coraz bardziej spanikowana matka Kuzeya zacznie krzyczeć, wzywać policję. Dojdzie do szarpaniny między nią, Alperem i Cavidan. Nagle ostrze noża, które Alper będzie trzymał w ręku wbije się mu w brzuch! Martwy mężczyzna padnie na ziemię. 

Tak Cavidan wykorzysta śmierć Alpera w 259 odcinku "Miłość i nadzieja"

Przerażona Cavidan w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" drżącymi rękami przyłoży palce do jego szyi i powie, że Alper nie żyje. Naciye wpadnie w jeszcze większą panikę, a Cavidan zacznie krzyczeć, że jest morderczynią i trafi do więzienia. Co prawda matka Kuzeya będzie się broniła, że działała w obronie własnej, ale Cavidan  wykorzysta śmierć Alpera do własnych celów. Tak zdobędzie haka na Naciye...

– Prawda nie ma znaczenia! – Cavidan wbije w nią lodowaty wzrok. – Policja nie będzie ci wierzyć! A jeśli to wyjdzie na jaw ludzie będą mówić, że matka Kuzeya Bozbeya jest morderczynią!

- Nie jestem morderczynią!

– Opanuj się. Nikt nie musi się o tym dowiedzieć. Nic się nie stało. Rozumiesz? Nic się nie stało... - zapewni Cavidan. 

Miłość i nadzieja odc. 259. Alper, Naciye, Cavidan
24 zdjęcia

Obie bohaterki tureckiego serialu w 259 odcinku "Miłość i nadzieja" zostawią zabitego Alpera w lesie. Wrócą do domu Kuzeya jakby nic się nie stało.