Melis w potrzasku! Obroni się przed Ragipem, ale może zapłacić wysoką cenę!

Bardzo dużo się dzieje ostatnio w serialu tureckim "Miłość i nadzieja". Melis, czyli córka Bülenta i Feraye wkroczyła w świat niebezpiecznych układów, żeby pozbyć się ze swojego domu Zeynep. W toku dramatycznych wydarzeń, Zeynep została porwana, a potem dźgnięta nożem przez Ragipa.

Dziewczyna trafiła do szpitala w ciężkim stanie, a lekarze rozpoczęli dramatyczną walkę o życie. Bülent się nie popisał, bo gdy lekarze zaapelowali o krew dla Zeynep i zaczęli dopytywać o rodzeństwo dziewczyny, prawnik stwierdził, że Zeynep nie ma ani brata ani siostry!

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a Zeynep pomogli przyjaciele ze szkoły. Kiedy będzie się już wydawało, że sytuacja jest opanowana, Melis postanowi jeszcze raz spotkać się z Ragipem, który przetrzymywał Zeynep, aby sprawę zakończyć pokojowo.

"Próbowałaś mnie oszukać?". Ragip zaatakuje Melis

Melis przyniesie Ragipowi biżuterię swojej matki, wierząc, że błyskotki go udobruchają i zakończą raz na zawsze ten koszmar. Tak się jednak nie stanie.

Ragip wpadnie w szał, bo okaże się, że biżuteria nic nie jest warta!

- Co, próbowałaś mnie oszukać? – krzyknie, a następnie rzuci się na Melis!

Przerażona Melis chwyci perfumy z plecaka i spryska nimi oczy napastnika. Gdy ten oślepiony się zatoczy, Melis pchnie go z całej siły – Ragip upadnie i uderzy głową o twardą posadzkę.

Wtedy zapadnie cisza. Czy Melis zabiła człowieka? Co teraz zrobi? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach, ale już teraz zajrzyj do galerii i sprawdź, jak będzie wyglądać spotkanie Melis z Ragipem.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.