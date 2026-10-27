La Promesa – pałac tajemnic, odcinek 511: Jana wyjawia Manuelowi mroczny sekret o swojej matce. Jego rodzina będzie na celowniku

„La Promesa – pałac tajemnic”, odcinek 511. Jana mówi Manuelowi o zabójstwie matki

Narzeczona dziedzica pałacu zdobywa się na pełną szczerość wobec ukochanego i odkrywa karty swojej przeszłości. W 511. odcinku serialu „La Promesa – pałac tajemnic” Jana wyznaje Manuelowi, że jej matką była Dolores. Dziewczyna przybliża mu także dramatyczne wydarzenia, które odcisnęły piętno na całym jej życiu i skłoniły ją do przyjazdu do posiadłości rodu Lujánów.

Od wielu lat Jana bezskutecznie próbuje wykryć sprawców morderstwa swojej matki. Podczas pamiętnego ataku przepadł również jej młodszy brat, którego dziewczyna nieustannie poszukuje. To właśnie ślady wiodące bezpośrednio do pałacu La Promesa sprawiły, że jej drogi połączyły się z rodziną Manuela.

Podczas rozmowy z narzeczonym dziewczyna zdradza detal, który może całkowicie zburzyć jego dotychczasowy obraz najbliższych. Okazuje się, że jeden z uczestników napadu miał na sobie rodowy pierścień Lujánów. Choć jest to niezwykle istotny trop, sam w sobie nie wskazuje jeszcze jednoznacznie zabójcy Dolores. Pozostaje pytanie, czy Manuel udźwignie ciężar podejrzeń rzuconych na jego krewnych i czy ta szczerość przybliży Janę do rozwiązania zagadki.

Rodowy pierścień Lujánów a zabójstwo Dolores. Trudna prawda przed ślubem Jany i Manuela

Decyzja o ujawnieniu prawdy nabiera szczególnego znaczenia w kontekście zbliżającego się ślubu pary. Wcześniej, w 509. odcinku produkcji „La Promesa – pałac tajemnic”, María zasugerowała Janie, aby przed złożeniem przysięgi opowiedziała narzeczonemu o swoich przeżyciach. Posłuszna tej radzie dziewczyna rezygnuje z dalszego zatajania sekretów, które od dawna determinują jej losy. Dla samego Manuela przyswojenie tych wiadomości będzie ogromnym wyzwaniem, tym bardziej że darzy ukochaną głębokim uczuciem.

Catalina walczy o dżemowy biznes w 511. odcinku serialu „La Promesa – pałac tajemnic”

Równolegle w 511. epizodzie Catalina wciąż wierzy w możliwość odzyskania przedsiębiorstwa wytwarzającego dżemy. Mimo dotychczasowych zawirowań wokół rodzinnego biznesu bohaterka liczy, że zdoła na nowo przejąć stery w firmie. Realizacja tych zamierzeń będzie jednak wymagała podjęcia kolejnych kroków, gdyż sam optymizm nie wystarczy do zapewnienia sobie pełnego sukcesu.

Kiedy oglądać 511. odcinek serialu „La Promesa – pałac tajemnic”? Data i godzina emisji

Widzowie zobaczą 511. odcinek produkcji „La Promesa – pałac tajemnic” na kanale TVP2 w poniedziałek, 2 listopada 2026 roku o godzinie 15:05. Kolejna odsłona hiszpańskiego serialu będzie również dostępna dla użytkowników platformy internetowej TVP VOD.

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