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Ujawnienie przez Abla udawanej ciąży Jimeny doprowadziło kobietę do dramatycznego kroku. Po jej śmierci Manuel boryka się z potężnymi wyrzutami sumienia. Markiz nie potrafi znieść obecności człowieka, który zdemaskował całą prawdę, dlatego podejmuje drastyczną decyzję o wyrzuceniu medyka. Przed opuszczeniem pałacu Abel zdołał jednak zabezpieczyć fotografie z hangaru. To te same zdjęcia, które Jimena pilnie strzegła, a które dla Manuela stanowiły jedyną szansę na unieważnienie ślubu.
La promesa odcinek 422: Abel nagle znika
W 422. odcinku hiszpańskiej produkcji "La Promesa - pałac tajemnic" na pałacowy personel spadnie ogromne zaskoczenie. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że pozycja lekarza u de Lujánów zawisła na włosku, ale nikt nie zakładał jego nagłego zniknięcia. Kiedy rano służba odkryje pusty pokój doktora Bueno, w kuchni i na korytarzach zaroi się od plotek. Pokojówki i lokaje będą w szoku, że Abel wyjechał bez najmniejszego słowa pożegnania.
Kiedy oglądać 422. odcinek "La promesa - pałac tajemnic"?
Hiszpańską telenowelę "La promesa – pałac tajemnic" można śledzić od poniedziałku do piątku o 15:05 na kanale TVP2. Premiera 422. epizodu zaplanowana jest na wtorek, 29 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory w porze emisji, mogą nadrobić wszystkie zaległe oraz najnowsze odcinki na platformie streamingowej TVP VOD.
Obsada i fabuła serialu "La promesa - pałac tajemnic"
Jana, zgłębiając mroczne tajemnice rodu Lujan, natrafia na kolejne spiski ukryte w murach posiadłości La Promesa. Codzienność rzuca jej nowe wyzwania – musi pilnie strzec swoich intencji, odnajdując się w rzeczywistości pełnej manipulacji i starć między arystokracją a służbą. Sytuację potęguje relacja z Manuelem, zmuszająca ją do wyboru między miłością a zemstą. Napięcie w pałacu nieustannie rośnie, a poszukiwana prawda może okazać się znacznie mroczniejsza, niż Jana mogłaby przypuszczać.
Na ekranie możemy zobaczyć następujących aktorów:
- Ana Garcés (jako Jana Expósito)
- Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
- Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
- Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
- María Castro (jako Pía Adarre)
- Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
- Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
- Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
- Teresa Quintero (jako Candela García)
- Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
- Paula Losada (jako Jimena)
- Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
- Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
- Marga Martínez (jako Petra Arcos)
- Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
- Sara Molina (jako María Fernández)
- Laura Simón (jako Lola Montoro)
- Rafa de Vera (jako Conrado Funes)