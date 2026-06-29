Ujawnienie przez Abla udawanej ciąży Jimeny doprowadziło kobietę do dramatycznego kroku. Po jej śmierci Manuel boryka się z potężnymi wyrzutami sumienia. Markiz nie potrafi znieść obecności człowieka, który zdemaskował całą prawdę, dlatego podejmuje drastyczną decyzję o wyrzuceniu medyka. Przed opuszczeniem pałacu Abel zdołał jednak zabezpieczyć fotografie z hangaru. To te same zdjęcia, które Jimena pilnie strzegła, a które dla Manuela stanowiły jedyną szansę na unieważnienie ślubu.

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La promesa odcinek 422: Abel nagle znika

W 422. odcinku hiszpańskiej produkcji "La Promesa - pałac tajemnic" na pałacowy personel spadnie ogromne zaskoczenie. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że pozycja lekarza u de Lujánów zawisła na włosku, ale nikt nie zakładał jego nagłego zniknięcia. Kiedy rano służba odkryje pusty pokój doktora Bueno, w kuchni i na korytarzach zaroi się od plotek. Pokojówki i lokaje będą w szoku, że Abel wyjechał bez najmniejszego słowa pożegnania.

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Kiedy oglądać 422. odcinek "La promesa - pałac tajemnic"?

Hiszpańską telenowelę "La promesa – pałac tajemnic" można śledzić od poniedziałku do piątku o 15:05 na kanale TVP2. Premiera 422. epizodu zaplanowana jest na wtorek, 29 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory w porze emisji, mogą nadrobić wszystkie zaległe oraz najnowsze odcinki na platformie streamingowej TVP VOD.

Obsada i fabuła serialu "La promesa - pałac tajemnic"

Jana, zgłębiając mroczne tajemnice rodu Lujan, natrafia na kolejne spiski ukryte w murach posiadłości La Promesa. Codzienność rzuca jej nowe wyzwania – musi pilnie strzec swoich intencji, odnajdując się w rzeczywistości pełnej manipulacji i starć między arystokracją a służbą. Sytuację potęguje relacja z Manuelem, zmuszająca ją do wyboru między miłością a zemstą. Napięcie w pałacu nieustannie rośnie, a poszukiwana prawda może okazać się znacznie mroczniejsza, niż Jana mogłaby przypuszczać.

Na ekranie możemy zobaczyć następujących aktorów:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)