La promesa - pałac tajemnic, odcinek 422: Tajemnicze zniknięcie Abela wstrząśnie pałacem. Tylko Manuel wie, co się stało - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-06-29 17:27

Śmierć Jimeny wstrząsnęła bohaterami serialu "La Promesa", a ukrywane sekrety wychodzą na jaw. Manuel wpada w gniew i wyrzuca doktora Abla. Przed odejściem medyk przekaże Janie cenne archiwum. Co wydarzy się w 422. odcinku?

Ujawnienie przez Abla udawanej ciąży Jimeny doprowadziło kobietę do dramatycznego kroku. Po jej śmierci Manuel boryka się z potężnymi wyrzutami sumienia. Markiz nie potrafi znieść obecności człowieka, który zdemaskował całą prawdę, dlatego podejmuje drastyczną decyzję o wyrzuceniu medyka. Przed opuszczeniem pałacu Abel zdołał jednak zabezpieczyć fotografie z hangaru. To te same zdjęcia, które Jimena pilnie strzegła, a które dla Manuela stanowiły jedyną szansę na unieważnienie ślubu.

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La promesa odcinek 422: Abel nagle znika

W 422. odcinku hiszpańskiej produkcji "La Promesa - pałac tajemnic" na pałacowy personel spadnie ogromne zaskoczenie. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że pozycja lekarza u de Lujánów zawisła na włosku, ale nikt nie zakładał jego nagłego zniknięcia. Kiedy rano służba odkryje pusty pokój doktora Bueno, w kuchni i na korytarzach zaroi się od plotek. Pokojówki i lokaje będą w szoku, że Abel wyjechał bez najmniejszego słowa pożegnania.

Ujęcie zbliżeniowe przedstawiające Abla, mężczyzny z ciemnymi włosami i jasnymi oczami, ubranego w beżową marynarkę i krawat. Jego wyraz twarzy jest zaskoczony lub zaniepokojony, co oddaje dramatyczne wydarzenia z 422. odcinka serialu La Promesa - pałac tajemnic, o których przeczytasz na Super Seriale.
Galeria zdjęć 6

Kiedy oglądać 422. odcinek "La promesa - pałac tajemnic"?

Hiszpańską telenowelę "La promesa – pałac tajemnic" można śledzić od poniedziałku do piątku o 15:05 na kanale TVP2. Premiera 422. epizodu zaplanowana jest na wtorek, 29 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory w porze emisji, mogą nadrobić wszystkie zaległe oraz najnowsze odcinki na platformie streamingowej TVP VOD.

Obsada i fabuła serialu "La promesa - pałac tajemnic"

Jana, zgłębiając mroczne tajemnice rodu Lujan, natrafia na kolejne spiski ukryte w murach posiadłości La Promesa. Codzienność rzuca jej nowe wyzwania – musi pilnie strzec swoich intencji, odnajdując się w rzeczywistości pełnej manipulacji i starć między arystokracją a służbą. Sytuację potęguje relacja z Manuelem, zmuszająca ją do wyboru między miłością a zemstą. Napięcie w pałacu nieustannie rośnie, a poszukiwana prawda może okazać się znacznie mroczniejsza, niż Jana mogłaby przypuszczać.

Na ekranie możemy zobaczyć następujących aktorów:

  • Ana Garcés (jako Jana Expósito)
  • Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)
  • Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)
  • Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)
  • María Castro (jako Pía Adarre)
  • Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)
  • Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)
  • Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)
  • Teresa Quintero (jako Candela García)
  • Carmen Asecas (jako Catalina Luján)
  • Paula Losada (jako Jimena)
  • Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)
  • Alberto González (jako Juan Ezquerdo)
  • Marga Martínez (jako Petra Arcos)
  • Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)
  • Sara Molina (jako María Fernández)
  • Laura Simón (jako Lola Montoro)
  • Rafa de Vera (jako Conrado Funes)
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