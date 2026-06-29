Dziedzictwo, odcinek 963: Cennet zagrozi Nanie! Będzie chciała doprowadzić do rozwodu - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo", odcinek 963 – o czym będzie?

W 963 odcinku telenoweli „Dziedzictwo” Maryam, wychodząc wieczorem z sypialni męża, natknie się na korytarzu na swoją teściową. Cennet pośle dziewczynie chłodne spojrzenie i spróbuje ją ominąć, jednak nowa synowa uzna to za odpowiedni moment na wyjaśnienia i szczerą rozmowę o nagłym zawarciu małżeństwa z Poyrazem.

Dziewczyna zwróci się do seniorki z prośbą o wysłuchanie jej racji. Cennet, choć niechętnie, zatrzyma się, dając Nanie szansę na wypowiedź. Świeżo upieczona żona złoży ważną obietnicę, jednak to nie robi na teściowej żadnego wrażenia, a wręcz przeciwnie – zaostrzy konflikt.

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- Ciociu Cennet, zaczekaj. Masz prawo się złościć. To wszystko wydarzyło się niespodziewanie. Nie poprosiliśmy cię o zgodę... Ale ja... nie przyniosę ci wstydu...

"Dziedzictwo", odcinek 963. Cennet potraktuje Nanę ozięble i złoży groźbę

W 963 odcinku widzowie będą świadkami dalszej niechęci matki Poyraza do wyboru syna. Kobieta stanowczo odrzuci próbę pojednania i nie będzie zamierzała zaakceptować Nany w rodzinie. Wzburzona teściowa przejdzie do ataku, grożąc dziewczynie zniszczeniem jej małżeństwa i pozbyciem się z domu.

- Co ty sobie myślisz? Że po kilku słowach przytulę cię jak synową? Zabrałaś mi Poyraza. Wykorzystałaś go i uwiodłaś. Ale obrączka nie wystarczy, żeby należeć do rodziny. Zrobię wszystko, żeby mój syn się z tobą rozwiódł. Zapamiętaj to sobie!

Po wypowiedzeniu tych ostrych słów Cennet po prostu odejdzie, pozostawiając zszokowaną Maryam samą na korytarzu. Bezkompromisowa postawa teściowej odbierze dziewczynie mowę i wprawi w konsternację w 963 odcinku telenoweli „Dziedzictwo”.

Co wydarzy się dalej? Jak potoczą się losy Nany i Cennet w serialu "Dziedzictwo"?

Pytanie brzmi, co wydarzy się w kolejnych odsłonach tureckiego hitu „Dziedzictwo”. Czy Maryam podda się i opuści rezydencję, czy może jej silny charakter sprawi, że podejmie walkę o akceptację ze strony wymagającej seniorki rodu? Czas pokaże, czy postawa Cennet ulegnie jakiejkolwiek zmianie.

Istnieje też prawdopodobieństwo, że matka Poyraza będzie dążyć do realizacji swojego planu i zniszczy związek syna w kolejnych odcinkach „Dziedzictwa”. Widzowie przekonają się, do jakich kroków posunie się kobieta, by doprowadzić do rozwodu i czy znajdzie sprzymierzeńców w swoim spisku przeciwko Nanie.