Dramatyczna ucieczka i poszukiwania Cana w serialu Dziedzictwo

Historia nabrała tempa, gdy w komisariacie zjawił się mały Can. Matka chłopca została zatrzymana przez funkcjonariuszy, a on sam zupełnie niespodziewanie nawiązał nić porozumienia z prokuratorem. Sinan, który wciąż mierzy się z demonami własnego dzieciństwa, podjął decyzję o zabraniu dziecka pod swój dach. W opiece nad malcem wspierała go Aynur, której podejście do Cana zrobiło na prawniku ogromne wrażenie.

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Sinan zdradza Aynur prawdę o śmierci brata w 963. odcinku Dziedzictwa

Obraz poobijanego chłopca, który musi walczyć o swoje zdrowie, okaże się punktem zwrotnym dla pozornie oschłego prokuratora. Cierpienie małego Cana sprawi, że w Sinanie odżyją dawne urazy, ukrywane głęboko przez lata. W najnowszym, 963. epizodzie "Dziedzictwa" mężczyzna nie zdoła już dłużej dusić w sobie emocji i zdecyduje się na otwartą rozmowę z Aynur.

Prokurator opowie kobiecie o dramatycznych wydarzeniach sprzed lat, przyznając, że stracił własnego brata. Kulisy tej tragedii wstrząsną Aynur. Jednocześnie tajemnica rzuci światło na obsesyjną potrzebę chronienia małego Cana, jaką wykazuje Sinan. Czy wsparcie kobiety pomoże mu ostatecznie zamknąć ten bolesny rozdział życia?

Dziedzictwo: Kiedy oglądać kolejne odcinki na TVP1 i w TVP VOD?

Turecką telenowelę "Dziedzictwo" można śledzić przez cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli o 16:05 na antenie TVP1. Emisja 962. odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 29 czerwca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory o tej godzinie, mogą w dowolnym momencie nadrobić zaległości w sieci, korzystając z platformy streamingowej TVP VOD, gdzie dostępne są wszystkie epizody.

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Fabuła i bohaterowie tureckiego hitu Dziedzictwo

Siostry Seher i Kevser wychowują się w ubogim, ale kochającym się domu pod czujnym okiem ojca, Yusufa. Ich ścieżki rozdzielają się w momencie, gdy Kevser staje na ślubnym kobiercu z wpływowym mężczyzną z familii Kyrymly. Owocem ich miłości jest chłopiec, który otrzymuje imię po dziadku. Niestety, niedługo potem mąż Kevser umiera, a ona sama ciężko zapada na zdrowiu. Tuż przed śmiercią błaga Seher, by zaopiekowała się jej pięcioletnim synkiem. Po zgonie matki, mały Yusuf trafia pod skrzydła bezdusznego Yamana. Od tej pory zdeterminowana Seher zrobi wszystko, by odzyskać siostrzeńca.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu jako Seher

Berat Rüzgar Özkan w roli małego Yusufa

Gülderen Güler jako Kiraz

Melih Özkaya jako komisarz Ali

Tolga Pancaroglu grający Ziyę

İpek Arkan jako policjantka Duygu

Seda Dadaşova jako Yasemin (siostra Duygu)