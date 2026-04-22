La promesa - pałac tajemnic, odcinek 380: Strajk przybiera na sile.Służba porzuca swoje obowiązki

"La Promesa" - Co wydarzyło się w 379. odcinku

Poprzednia odsłona hiszpańskiej telenoweli przyniosła widzom sporo emocji, gdy Rómulo oraz Pía bez wahania poparli buntownicze nastroje służby. Równolegle Manuel nie ustawał w poszukiwaniu prawdy podczas swojego dochodzenia w Kordobie. Z kolei Ayala, jak podano na portalu Eska, zdecydował się na odważny krok i wyznał miłość Petrze. Sytuacja Virtudes drastycznie się skomplikowała, gdyż szantażowana przez Norbertę kobieta musiała pospiesznie wyjechać. Narastające wątpliwości zaczęły też dręczyć Catalinę, która nabrała silnych podejrzeń, że Pelayo nie jest z nią do końca szczery i skrywa niewygodne fakty.

"La Promesa" - Streszczenie odcinka 380

Powrót Manuela z Kordoby przynosi kolejne powody do niepokoju, a arystokrata jest wręcz pewien, że medyk prowadzi podwójną grę i zataja kluczowe informacje. Fakt, że lekarz zachował milczenie na temat ich zażyłości, paradoksalnie potęguje strach przed jego prawdziwymi intencjami. W akcie ostatecznej szczerości Jana informuje ukochanego, że Abel doskonale zdaje sobie sprawę z ich potajemnego romansu. To drastycznie pogarsza ich sytuację, zamieniając dotychczasowego sojusznika w realne zagrożenie dla ich wspólnej przyszłości.

Napięcie wśród pracowników osiąga masę krytyczną za sprawą Maríi Fernández, której udaje się namówić niemal całą załogę do porzucenia codziennych obowiązków. Choć Jana dwoi się i troi, by zapobiec buntowi, lawina rusza, a wsparcie ze strony Rómula i Píi nadaje strajkowi ogromną siłę. W obliczu kryzysu Alonso stawia na dyplomację i ogłasza chęć rozmów z podwładnymi. Taka postawa doprowadza Cruz do absolutnej wściekłości, a brak jednomyślności wśród domowników co do wyboru oficjalnego negocjatora tylko pogłębia pałacowy chaos.

"La Promesa" - Gdzie i kiedy oglądać 379. odcinek

Hiszpańska produkcja kostiumowa gości na ekranach telewizorów w dni powszednie, a widzowie mogą śledzić losy ulubionych bohaterów o godzinie 15:05 na antenie TVP2. Zgodnie z oficjalnym harmonogramem, 379. epizod zadebiutuje w środę, 29 kwietnia 2026 roku. Fani, którzy nie zdążą na premierę telewizyjną, mają do dyspozycji platformę streamingową TVP VOD, gdzie regularnie udostępniane są wszystkie dotychczasowe odsłony serii.

"La Promesa" - O czym opowiada "La Promesa - pałac tajemnic"?

Główna bohaterka, Jana, systematycznie odkrywa kolejne mroczne sekrety potężnego rodu Lujan, zagłębiając się w niebezpieczny świat pełen kłamstw. Dziewczyna musi nieustannie maskować swoje prawdziwe cele i intencje, jednocześnie lawirując między intrygami szlachty a problemami zwykłej służby. Jej skomplikowana relacja z Manuelem zmusza ją do wyboru między upragnioną zemstą a rodzącym się uczuciem. Z każdym dniem atmosfera w tytułowej rezydencji gęstnieje, a poszukiwana przez bohaterkę prawda może okazać się wyjątkowo bolesna.

W serialu występują:

Ana Garcés (jako Jana Expósito)

Eva Martín (jako Cruz Ezquerdo de Luján)

Manuel Regueiro (jako Alonso de Luján)

Arturo Sancho (jako Manuel Luján Ezquerdo)

María Castro (jako Pía Adarre)

Joaquín Climent (jako Rómulo Baeza)

Antonio Velázquez (jako Mauro Moreno)

Carmen Flores Sandoval (jako Simona Martínez)

Teresa Quintero (jako Candela García)

Carmen Asecas (jako Catalina Luján)

Paula Losada (jako Jimena)

Alicia Bercán (jako Leonor Luján Ezquerdo)

Alberto González (jako Juan Ezquerdo)

Marga Martínez (jako Petra Arcos)

Enrique Fortún (jako Lope Ruiz)

Sara Molina (jako María Fernández)

Laura Simón (jako Lola Montoro)

Rafa de Vera (jako Conrado Funes)