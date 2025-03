Krew z krwi 3, odcinek 2: Porywacze wykiwają Carmen. Jan nie załatwi jej kolejnego miliona na okup za Franka - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Krew z krwi" 3, odcinek 2 - sobota, 8.03.2025, o godz. 20.20 w TVP1

Carmen w 2. odcinku "Krew z krwi" sezon 3. zrobi wszystko, byle odzyskać syna. Franek (jako jedyny) został brutalnie wyciągnięty z przyjęcia weselnego i porwany. Chociaż policja zjawiła się na miejscu, Majewska nie będzie współpracować z służbami w sprawie odnalezienia Franka. Postanowi działać na własną rękę i zorganizować okup. Porywacze zażądają miliona złotych, a w zgromadzeniu gotówki pomoże Jan. Wolski zaangażuje się, ale do czasu...

Porywacze wykiwają Carmen. Straci milion, ale nie odzyska syna

Zdradzamy, że w 2. odcinku "Krew z krwi 3" Carmen pojawi się we wskazanym miejscu z torbą wypchaną pieniędzmi. Odbierze telefon, a głos zza słuchawki powie jej, co ma robić. Majewska powoli odłoży torbę, ale nigdzie nie zobaczy syna. Zacznie się o niego dopytywać, ale prześladowca każe jej odwrócić się, nie oglądać za siebie i iść na przód. Zza rogu wyskoczy mężczyzna, który szybko zabierze torbę z torów, czego Carmen nie dostrzeże, bo będzie szła twarzą w przeciwnym kierunku. W jej głowie już zaczną krążyć myśli, że to pułapka, że nie zobaczy syna. Nie pomyli się, bo kiedy zada kolejne pytanie o to, gdzie jest Franek, połączenie zostanie przerwane. Carmen odwróci się za siebie, zauważy, że torby z pieniędzmi nie ma, a ona zostaje bez miliona złotych i bez syna!

To nie koniec, bo w 2. odcinku "Krew z krwi 3" Carmen dostanie smsa od porywaczy ze zdjęciem Franka. W wiadomości poinformują ją, że ma trzy dni na zgromadzenie kolejnego miliona. Dramat Majewskiej tylko się pogorszy. W pierwszej chwili zacznie myśleć nad tym, skąd wziąć gotówkę. Tutaj znów pojawi się Jan, który tym razem nie zechce pomóc!

Jan nie da Carmen kolejnego miliona. Dojdzie do tragedii

- O nie, nie, nie... - od razu skomentuje Wolski, który nie będzie chciał wydać kolejnych pieniędzy dla porywaczy, którzy mogą grać w swoją chorą grę w nieskończoność.

- To nie jest temat do dyskusji - uzna Carmen.

- Tak? Musiałem sprzedaż pół firmy za bezcen!

- My mówimy o moim synu...

- Tak, ale w ten sposób go nie odzyskamy. Nie mamy żadnej gwarancji, że dotrzymają umowy. Teraz damy im kolejny milion, a potem kolejny milion, a wtedy Franek nie będzie już do niczego potrzebny - Jan będzie zdania, że dalsza "współpraca" z porywaczami nie ma żadnego sensu.

- Zakupimy sobie trochę czasu i zdążymy go znaleźć...

- Przecież twierdzisz, że to Bronek go porwał...

- To co, to mam pójść na policję? Wiesz, co to znaczy dla Franka?

- Ja rozumiem, że twoja rodzina ma skomplikowane relacje z policją... To chodzi o twoje dziecko! - Wolski postara się otrzeźwić Carmen.

Zdradzamy, że Majewska zadziała z Lutherem (Mariusz Bonaszewski). Niestety w porcie dojdzie do nalotu policji, padną strzały, a prokurator Tarczyński (Mirosław Haniszewski) znajdzie w kontenerze zwłoki...