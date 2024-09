Kawa z kardamonem

Kawa z kardamonem, odcinek 2: Pierwszy pocałunek Anny i Adama! Ucieknie przed hrabią, który widzi w niej zmarłą żonę - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 2 odcinku serialu "Kawa z kardamonem" hrabia Adam Rodziński (Paweł Deląg) nie zdoła zapanować nad uczuciem do Anny (Olena Ławreniuk). Mimo że ma żonę Anielę (Anna Cieślak) i syna Wojciecha. Wróci do Żółkwi po śmierci stryja Witolda (Oleg Mosiychuk), by zająć się majątkiem po zmarłym, sprzedać jego dom. Na przyjęciu u wujostwa Anny w 2 odcinku "Kawa z kardamonem" między nią i Adamem dojdzie do pierwszego pocałunku. Zobacz ZWIASTUN, ZDJĘCIA i poznaj szczegóły.