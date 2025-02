Emanet. Atak na Seher! Fałszywa Zuhal wszystko zaplanuje

Tureckie seriale

Dziedzictwo. Zuhal psuje to, co Seher wypracowała z pomocą Aziza. Tak doprowadzi ją do ataku paniki! Streszczenie 493 odcinka Emanet (22.02.2025)

Udając przyjaciółkę, Zuhal chce doprowadzić do tego, by Seher nigdy nie odzyskała pamięci. Intrygantka wykradnie notatki Aziza, żeby psychicznie zniszczyć żonę Yamana. Zobacz na ZDJĘCIACH, w jaki sposób doprowadzi ją do ataku paniki.