Emanet. Yusuf dowie się o rozwodzie i... weźmie sprawy w swoje ręce!

Miłość i nadzieja. Zeynep konfrontuje się z Bülentem! Czy prawnik w końcu wyzna prawdę? Streszczenie odcinka 153 Ask ve umut (17.03.2025)

Miłość i nadzieja. Jak Sila trafi do domu Kuzeya? Potrąci ją jego siostra! Zdradzamy szczegóły

Spis treści

Emanet. Yusuf dowie się o rozwodzie. Co zrobi?

Yusuf, zupełnie przypadkowo podsłucha rozmowę Seher i Yamana, dowiadując się tym samym, że jego ukochani ciocia i stryjek się rozwodzą. Ta wieść mocno nim wstrząśnie! Postanowi jednak nie poddać się w walce o swoją rodzinę.

Zdeterminowany chłopiec najpierw zabierze dokumenty rozwodowe, w nadziei na to, że dzięki temu jego przybrani rodzice się nie rozstaną. Jego oczekiwania jednak się nie spełnią, bo Yaman i Seher sporządzą nowe dokumenty. Wtedy Yusuf narazi własne zdrowie, by tylko ratować swoją rodzinę!

Malec rozbierze się i otworzy okno, by się przeziębić! Będzie liczył na to, że się rozchoruje, dzięki czemu odciągnie uwagę opiekunów od rozwodu. Kiedy Seher i Yaman znajdą go przy szeroko otwartym oknie, będą w szoku! Zapytają Yusufa, dlaczego zrobił coś tak nieodpowiedzialnego.

Bo ja wiem, że się rozwodzicie. Wszystko już wiem. Jak byłem chory, nigdy mnie nie zostawiłaś. Jak będę chory, nie rozejdziecie się

- powie do ciotki, a następnie... wybiegnie z pokoju, zamykając Seher i Yamana na klucz. Sam schowa się za firanką.

Czy Yusufowi uda się powstrzymać dorosłych przed rozwodem? Zobacz w galerii zdjęć, co jeszcze wymyśli chłopiec.

Kiedy 513 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 515 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek, 14 marca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.