Tureckie seriale

Dziedzictwo. Tylko Yaman tu trzeźwo myśli!? Canan zdążyła omotać nie tylko Ziyę, ale także Seher! Streszczenie 341. odcinka Emanet [09.09.2024]

Wiadomość o śmiertelnej chorobie Canan sprawiła, że Seher całkowicie zmieniła do niej nastawienie. Młoda Kirimli, nieświadoma, że matka Yamana wszystkich oszukuje, nie dość, że wpuściła ją do rezydencji, to jeszcze próbuje przekonać do niej Yamana. Na szczęście ten nadal myśli trzeźwo. Sprawdź, co wydarzy się w 341. odcinku Emanet!