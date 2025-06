Miłość i nadzieja. To, co zobaczy, złamie jej serce. Teraz Feraye będzie już pewna, że nie ma czego ratować!

Spis treści

Emanet. Duygu zdemaskuje Yagmur

Yagmur, która pojawiła się w życiu Aliego po tym, jak Duygu zostawiła go w dniu ślubu, za wszelką cenę chce utrzymać przy sobie ukochanego. Ten jednak żałuje, że się z nią związał, bo nic do niej nie czuje i nadal kocha Duygu!

Ali oczywiście też nie jest obojętny byłej narzeczonej, dlatego tej tak zależy na jego szczęściu. Nie może patrzeć na podstępną Yagmur, ale kiedy dowie się, że nowa dziewczyna Aliego jest z nim w ciąży, usunie się w cień.

Duygu powie Czarnej, że Yagmur nosi dziecko Aliego, ale koleżanka z komisariatu podejdzie do tego z wielkim dystansem. Zasugeruje, że kobieta może kłamać, by tylko Ali jej nie zostawił. Od tego czasu Duygu zacznie się jej bacznie przyglądać. Jej podejrzenia wzbudzi fakt, że Yagmur bierze środki uspokajające, które przecież są szkodliwe dla płodu.

Polecamy: Czy Ali wybaczy Duygu? Oto, jak potoczą się ich losy w Emanet

Wkrótce okaże się, że Kara miała rację, a Yagmur jest wielką manipulantką!

Duygu zapyta kobiety, czy powiedziała już ukochanemu o dziecku. Ta, z wrażenia, potknie się i upadnie. Choć będzie utrzymywała, że wszystko jest okej, koleżanka zaproponuje, by pojechały do szpitala sprawdzić, czy upadek nie wyrządził krzywdy dziecku. Tam wszystko stanie się jasne!

Była narzeczona Aliego usłyszy, jak Yagmur oświadcza lekarce, że NIE JEST W CIĄŻY!

Długo zamierzałaś to ciągnąć? Jak możesz tak kłamać! Powiem wszystko Aliemu! Nie pozwolę go krzywdzić

- wykrzyczy Duygu, policzkując przy tym rywalkę.

Zapłakana Yagmur zacznie prosić kobietę o to, by o niczym nie mówiła Aliemu. Zrobiła to z obawy, że go straci.

Zobacz w galerii ZDJĘCIA, jak Duygu zdemaskuje Yagmur.

Kiedy 600 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 600 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w piątek, 13 czerwca 2025 roku o godzinie 15:55 w TVP1.

Zobacz także: To już koniec Emanet! Zdradzamy wielki finał tureckiego hitu

O serialu Emanet (Dziedzictwo)

"Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") to aktualnie jeden z najpopularniejszych tureckich seriali w Polsce. Produkcja, która została wyprodukowana w 2020 roku, trafiła na antenę TVP1. Opowiadający o losach biednej Seher i bogatego i bezwzględnego Yamana serial, szybko zdobył wielu fanów w naszym kraju.

W ostatnim odcinku drugiego sezonu doszło do śmierci Seher. Uwielbiana bohaterka telenoweli została uśmiercona, bo grająca jej rolę aktorka Sila Turkoglu postanowiła rozstać się z produkcją.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Nanuka Stambolishvili jako Nana,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.