Emanet. Seher padnie na kolana i będzie błagała o litość!

Miłość i nadzieja. Suat uwięzi Elif. Dojdzie do szarpaniny i wtedy padnie strzał! Streszczenie odcinka 83 Ask ve umut (29.11.2024)

Emanet. Seher padnie przed Canan na kolana!

Rozmowa z Canan kompletnie robiła Seher. Jej teściowa okrutnie ją zaszantażowała, stawiając na szali życie Yamana! Canan rozkazała synowej opuścić męża i wynieść się z rezydencji, a w zamian ona zostanie dla niego dawcą. Po wiadomości, że Zeki nie może pomóc Yamanowi, Canan jest dla niego jedyną nadzieją.

Seher chce zrobić wszystko, by nie opuścić męża. Kocha go i nie chce go tak okrutnie zranić. Postanowi przekonać Canan, by nie robiła tego jej rodzinie. Będzie ją błagała o litość, a nawet padnie przed nią na kolana!

Błagam cię po tysiąckroć. Mogę uklęknąć nie tylko ten jeden raz, ale tysiąc razy, by dotrzeć do twojego serca. Zrobię co chcesz, co tylko chcesz, ale nie rozdzielaj nas. Nie rań nas w ten sposób

- powie przez łzy.

Seher chyba nawet nie spodziewa się, z jaką reakcją Canan się spotka. Żmija zacznie z niej drwić! Powie jej, że odkąd tylko pojawiła się w rezydencji, Seher była dla niej przeszkodą.

Marzyłam o dniu, w którym odeślę cię z rezydencji. Spójrz gdzie teraz jestem. Po mocnej stronie. A ty jesteś słaba

- usłyszy Seher.

Kiedy 419 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 419 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w sobotę 30 listopada 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórkę będzie można zobaczyć dzień później, 1 grudnia o godzinie 5:05 na tym samym kanale.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

