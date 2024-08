Miłość i nadzieja. Pierwszy pocałunek Elif i Kuzeya. A to wszystko zaraz po jego zaręczynach z Handan! Streszczenie odcinka 23 Ask ve umut (03.09.2024)

Romantyczne chwile Alego i Duygu! "Emanet", odcinek 338.

Śmierć Arifa sprawiła, że Ali zamknął się w sobie i odrzucał pomoc oferowaną mu przez Duygu. Co więcej, podjął nawet decyzję, że wyprowadzi się z domu, bo nie chciał zaangażować się w relacje z kobietą. Wszystko zmieniły jednak wydarzenia, gdy policjantka została porwana, a on był przekonany, że stracił ją na zawsze! Na szczęście pojawił się w porę w kryjówce Cafera i uratował jej życie! W szpitalu będzie się nią troskliwie opiekował, co nie umknie uwadze reszty zespołu.

Przy łóżku Duygu pojawi się także Semra. Wiele wskazuje, że jej relacje z córką wreszcie ulegną poprawie!

Kiedy Duygu będzie cała i zdrowa, Ali zleci dalsze poszukiwania Cafera. Komisarz porzuci także decyzję o przeprowadzce. Potajemnie zabierze Duygu ze szpitala, aby wspólnie oglądać wschód słońca.

Pewnie będzie nam trudno nam uciec tak, by pielęgniarki nas nie zauważyły, ale spróbujmy! - powie do zaskoczonej Duygu.

Ta romantyczna chwila nad brzegiem morza zostanie uwieczniona na zdjęciu. Wystarczy tylko na nich spojrzeć, by zrozumieć, że bardzo ich do siebie ciągnie!

Przeczytaj pełne streszczenie 338. odcinka serialu "Dziedzictwo"

Canan odkrywa, że ludzie Yamana znaleźli jej dom, więc szuka schronienia u sąsiadki. W szpitalu Duygu jest poruszona troską Semry i Alego, co również przyciąga uwagę reszty zespołu. Ali postanawia się nie przeprowadzać się i zleca dalsze poszukiwania Cafera. Seher robi wszystko, aby podnieść Yamana na duchu. Razem z Yusufem para wspólnie buduje i puszcza latawiec. Widok ten przypomina Ziyi o matce, ale jego wspomnienia różnią się od rzeczywistości. Po rozmowie z Yamanem, Ziya ponownie izoluje się w pokoju, lecz Seher udaje się go uspokoić.

Kiedy oglądać 338. odcinek serialu "Emanet" w tv?

Widzowie zobaczą 338. odcinek tureckiego hitu "Dziedzictwo" w piątek, 6. września 2024 roku, o godzinie 16:05 w TVP1. Powtórka zostanie wyemitowana w poniedziałek, 9. września 2024 roku o godzinie 5:15, na tym samym kanale.

O czym jest serial "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet")?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

W obsadzie "Emanet" znaleźli się m.in.:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali.